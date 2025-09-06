Orbán Viktor Dublinba utazik élőben nézni az Írország–Magyarország világbajnoki selejtezőt, tüntetni is fognak ellene

futball;világbajnokság;Magyarország;Orbán Viktor;Írország;selejtező;

2025-09-06 17:06:00 CEST

Magánlátogatásról van szó, a magyar miniszterelnök nem akar találkozni az ír kollégájával.

Dublinba érkezik Orbán Viktor magyar miniszterelnök élőben nézni a szombat este 20 óra 45 perckor kezdődő Írország–Magyarország világbajnoki selejtező futballmérkőzést – írja ír külügyi forrásokra hivatkozva az Irish Times. A lap szerint Orbán Viktor kifejezetten magánlátogatásra készül, a magyar fél legalábbis nem kezdeményezett kétoldalú találkozót Micheál Martin miniszterelnökkel vagy Simon Harris külügyminiszterrel.

Az ügyben az Irish Times a kérdéseivel megkereste a dublini magyar nagykövetséget, amely sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarta az Orbán Viktor érkezéséről szóló információkat, nagyon érdekelte viszont, hogy az ír lap milyen forrásból szerzett tudomást a magyar miniszterelnök útjáról. Ennek a híre – jegyzi meg az Irish Times – már pénteken terjedni kezdett az ír szélsőjobboldali körökben, olyannyira, hogy az ír munkáspárti EP-képviselő, Aodhán Ó Ríordáin tüntetést szervez Orbán Viktor jelenléte ellen a futballmérkőzés helyszíne, az Aviva Stadium előtt.

Arra már a Telex hívja fel a figyelmet, hogy szombaton a nyilvánosan követhető radarinformációk alapján az OTP egyik magánrepülőgépe is elindult Dublinba.

A mérkőzésre egyébként 1690 vendégjegyet adtak el, a magyar szurkolók gyülekezési pontja a Slattery’s Pubban lesz 18 órakor, amely 500 méterre fekszik a stadiontól, a vonulás 18 óra 30 perckor kezdődik. Szombaton két járat indul Budapestről Dublinba, vasárnap pedig három vissza a magyar fővárosba. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatása szerint hat konzul van jelen Dublinban, ők a repülőtéren, a stadionban és a szurkolói vonulás útvonalán nyújtanak segítséget. Ügyeleti telefonszám is működik (+36 30 120 9151), illetve magyar rendőrök is érkeznek Írországba.

A meccs másnapján, vagyis vasárnap délután 4 órától Orbán Viktor már Kötcsén tart beszédet.