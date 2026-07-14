Megvan a kettős győzelem, az FTC ősszel biztosan valamelyik európai kupasorozat főtábláján szerepel

Az örmény Noah legyőzése után a zöld-fehéreknek még két párharcot kell megnyerniük ahhoz, hogy a BL-ben főtáblára kerüljenek, de legrosszabb esetben is a Konferencia-liga alapszakaszában folytathatja az ősszel.