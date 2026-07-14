Az idegenbeli 1-0-s vereséget követően a győri csapat kedden 2-2-es döntetlent játszott az izlandi Víkingurral a hazai visszavágón, így 3-2-es összesítéssel kiesett a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában.
Magánlátogatásról van szó, a magyar miniszterelnök nem akar találkozni az ír kollégájával.
A zöld-fehérek labdarúgócsapata 3-2-re nyert a Qarabag vendégeként, de 5-4-es összesítéssel kiesett, így az Európa-liga főtábláján folytatja szereplését.
A Paksi FC 3-0-ra kikapott az ukrán Polisszja Zsitomirtól a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező harmadik fordulójának első mérkőzésén, csütörtök este Eperjesen.
Nem reménytelen helyzetből várhatják a visszavágót.
A párharc nyílt, a játék képe alapján a zöld-fehérek bizakodhatnak a jövő kedden a budapesti Groupama Arénában tartandó meccs előtt.
Az örmény Noah legyőzése után a zöld-fehéreknek még két párharcot kell megnyerniük ahhoz, hogy a BL-ben főtáblára kerüljenek, de legrosszabb esetben is a Konferencia-liga alapszakaszában folytathatja az ősszel.
Idegenben 2-1-re nyert a walesi The New Saints ellen.
A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re nyert Szerbia vendégeként az Európa-bajnoki selejtezősorozat 5. fordulójában, így nagy lépést tett afelé, hogy jövő nyáron ott legyen a németországi kontinenstornán.
Először tagja a keretnek a kecskeméti Szuhodovszki Soma és Horváth Krisztofer, valamint az MTK-ban futballozó Kata Mihály.
Az Európa Konferencia-liga selejtezője úgynevezett playoff körének első mérkőzésén kapott gól nélkül négygólos előnyt szerzett a magyar bajokcsapat a litván Zalgirisszal szemben.
Kiütéssel nyert a magyar bajnok, úgy tűnik, feláll a feröeriek elleni kínos fiaskó után.
A feröeriek elleni látványos kudarc után most sima négyest rúgtak a zöld-fehérek az ír Shamrock Rovers csapatának.
Ehhez képest az Egyesült Államok elleni 0-2 amerikai álom, az Izlandtól elszenvedett 1-2 maga a mennyország volt...
A visszavágót jövő szerdán 18 órától tartják a Groupama Arénában.
A magyar labdarúgó-válogatott a vendég bolgár csapat felett aratott 3-0-s győzelemmel kezdte hétfőn az Európa-bajnoki selejtezősorozatot.
Amennyiben a magyar bajnokcsapat továbbjut, a második fordulóban is kiemelt lesz.
A cseh napilapok egybehangzóan úgy vélik, hogy a magyar bajnok sikere megérdemelt és ebben oroszlánrésze van Dibusz Dénes kitűnő védéseinek.
Az FTC egy héttel ezelőtt házigazdaként 3-0-ra nyerte meg a párharc első mérkőzését.
A magyarok a 6. helyen végeztek a világliga európai selejtezőjében.
A vb-ezüstérmes gárda legnagyobb sztárjai jelen állás szerint ott lesznek március 24-én a Groupama Arénában.
A felcsúti visszavágón 1-0-ra nyert a MOL Vidi FC a bolgár Ludogorets ellen, így a magyar bajnokcsapat bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 3. fordulójába.
A Felcsúton, 1500 néző előtt pályára lépő fehérvári együttes a Bajnokok Ligája 1. selejtezőkörét abszolválta nyögvenyelős győzelemmel, végig benne volt a pakliban a kiesés szégyene.
Már csak VIP-jegyek kaphatók a magyar labdarúgó-válogatott szeptember 3-i világbajnoki selejtezőmérkőzésére, amelyen az Európa-bajnok Portugália lesz a vendég a Groupama Arénában.
A francia válogatott 3-2-s győzelmet aratott Anglia ellen barátságos mérkőzésen. A gallok tehát némiképp ki tudták köszörülni a csorbát a múlt heti, Svédország elleni 0-2-s világbajnoki-selejzető után.
A magyar labdarúgó-válogatott 3-0-ra kikapott az Európa-bajnok Portugália vendégeként világbajnoki selejtezőmérkőzésen.