Megint megdőlt egy országos melegrekord

melegrekord;időjárás;hőség;HungaroMet;

2025-09-06 18:23:00 CEST

Körösszakálon és Körösladányban mértek 35,1 fokot.

Pénteken a Körösszakálon és Körösladányban mért 35,1 fok új napi országos melegrekordot jelentett. Ezzel egy 1948-as budapesti rekord dőlt meg - közölte a Facebookon a HungaroMet.

A tájékoztatás szerint a gomoly- és fátyolfelhők mellett több órára mindenütt kisütött a nap, de estig csak kevés helyen fordult elő zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 26 és 35 fok között alakult.

Mint közölték, éjjel a Dunántúl nyugati, északnyugati részei fölé megérkezett egy gyenge, és ma fokozatosan szét is eső hidegfront, így ott elszórtan volt záporeső. A front előtti labilis légtömegben pedig reggelig Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében alakultak ki több helyen zivatarok, amelyekből ott lokálisan jelentős mennyiségű csapadék esett. Ma reggelig Szőlősardón 38, Lénárddarócon 23 millimétert mértek, de ennél lokálisan akár jóval több csapadék is eshetett a térségben - jelezték.