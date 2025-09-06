Ennyi volt az első félidő

futball;

2025-09-06 21:33:00 CEST

Varga Barnabás és Sallai Roland góljával 0-2-es magyar vezetésnél megy szünetre a két válogatott. Az írek bekeményítettek az első félidő végére, jól fog jönni a pihenő - állapítja meg a kommentátor, Hajdú B. István.