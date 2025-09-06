futball;

Műesés, sárga

89. perc: Szalai Attila ütközést követően a földre kerül, de megint az írek kapnak szabadrúgást. Manning végzi el, de blokkolják a mieink. Collins sárgalapot kap színészkedésért, miközben Nego maradt lent.

Magánlátogatásról van szó, a magyar miniszterelnök nem akar találkozni az ír kollégájával. 