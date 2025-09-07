Sir Keir előre menekült

Nagy-Britannia;Munkáspárt;Konzervatív Párt;pénzügyminiszter;kormányátalakítás;toryk;Labour;Sir Keir Starmer;

2025-09-07 16:00:00 CEST

Angela Rayner távozása után a négy legfontosabb állami pozícióból három élén áll immár nő. A meghatározó belügyi tárca élére muszlim politikus került.

A hét végére „elsüllyedt” a munkáspárti kormány egyik legnagyobb erőssége, legkiemelkedőbb debattőre, Sir Keir Starmernél lényegesen karizmatikusabb egyénisége, Angela Rayner. A 45 éves ex-miniszterelnök-helyettes, a Labour volt helyettes vezetője, egyben a lakáspolitikai és közösségi tárca felelőse azután kényszerült távozni, hogy a konzervatív The Daily Telegraph napilap tényfeltáró újságírói kiderítették: a törvényes összegnél kevesebb átírási költséget fizetett, amikor Brightonban 800 ezer fontért (362 millió forint) egy tengerparti lakást vásárolt magának. A botrány kirobbanása után Rayner napokig azt hajtogatta, hogy egy ügyvédi iroda tanácsát követve fizetett 40 ezer fonttal kevesebb adót az ingatlanvétel során, mert a nevén lévő másik, választókörzetében, Ashton-under-Lyne-ban található házának tulajdonjogát átíratta súlyos fogyatékokkal élő vak fia nevére.

A politikus asszony eddigi pályafutása a szociális érzékenység győzelmének volt tekinthető. Rendkívüli szegénységben, analfabéta, mentális betegségben szenvedő anyával felnőve 16 évesen, terhesen elhagyta iskoláját, ahol már korábban a szemébe vetették: "semmire nem fogja vinni". Ezt megcáfolva, partnerével összeházasodva és egy további gyermeket szülve szociális gondozói képzettséggel felvértezve a szakszervezeti mozgalom aktivistája lett. Innen küzdötte fel magát tovább a munkáspárti ranglétrán, ment ismét férjhez és vált harmadszor is anyává, de ez a frigy is már a múlté. 2015 óta parlamenti képviselő. Sir Keir Starmer a hét elején még kiállt a párt baloldalával fenntartott egyensúly szempontjából is hasznos helyettese mellett, de ahogy újabb információk derültek ki, például, hogy kifejezett tanácsok ellenére nem fordult ingatlanügyekre szakosodott adótanácsadóhoz, Rayner helyzete tarthatatlanná vált és maga kérte ki a parlament független etikai bizottságának véleményét. Sir Keir már csütörtökön jelezte, elmarasztaló verdikt esetén meneszti helyettesét.

Sir Laurie Magnus pénteki jelentését ugyan igyekezett gondosan becsomagolni, de így is megsemmisítő volt. A főtanácsadó "igen szerencsétlennek" nevezte, hogy Rayner nem a helyes átírási költséget fizette ki, ezért arra a következtetésre jutott, hogy „magatartása nem felelt meg az elvárható, az etikai kódexben megfogalmazott legmagasabb elvárásoknak". Sir Keir telefonbeszélgetésben tájékoztatta helyettesét és fogadta el lemondását. Személyes megrendülését és együttérzését jelezte, hogy kézzel írott három oldalas levélben fejtette ki, mennyire sajnálja a történteket és "egy a teljes bizalmát élvező kolléga és hűséges barát elvesztését". A Labour frontembereként biztosította a bukott politikust, hogy tisztségei elvesztése ellenére a "pártban megőrizheti a befolyását".

Abban, hogy Rayner helyzete menthetetlenné vált, nagy szerepet játszott, hogy ő ostorozta legkeményebben a pénzügyi vagy erkölcsi botrányba keveredett konzervatívokat, s követelte távozásukat. A The Sunday Times információi szerint a Konzervatív Párt legfelső vezetése állt a "Kifüstölési Hadművelet" mögött.

Ahogy korábban Boris Johnson fogalmazott: "Nincsenek katasztrófák, csak lehetőségek. És igazából további katasztrófák lehetőségei". Sir Keir Starmer gyorsan menekült előre és valósított meg egy titokban már hetek óta előkészített kormányátalakítást. Elmaradt a szokásos tévés színjáték, a Downing Street 10. előtti érzelmes jövés-menés, mert a miniszterek jórésze választókörzetében tartózkodott. A változások telefonon zajlottak le, mégpedig úgy, hogy bár 12 miniszter találta magát új poszton, Rayneren kívül csak egy maradt munka nélkül. Jelentős lépésként Starmer David Lammyt külügyminiszterből igazságügyi miniszterré fokozta le, de szépségflastromként megkapta a miniszterelnök-helyettesi tisztséget, aminek birtokában hasznosíthatja J. D. Vance amerikai alelnökhöz és más nemzetközi nagyságokhoz fűződő viszonyát. Yvette Cooper belügyminiszter azért vesztette el a tárcáját, mert nem sikerült leállítania a menekülthullámot, különösen a lélekvesztőkön a La Manche-csatornán keresztül érkező illegális bevándorlókat. Az ő helyét Shabana Mahmood igazságügyi miniszter vette át. A pakisztáni bevándorlók hithű muszlim lányának e téren elért sikere vagy elszenvedett kudarca kritikus lesz Starmer túlélése szempontjából, miután a társadalom számára a bevándorlás jelentősége meghaladni látszik a gazdaságét.

Még mielőtt elkezdődött volna a lázas átszervezés, Sir Keir a pénzpiacok megnyugtatása érdekében leszögezte: Rachel Reeves pénzügyminiszter megtartja tisztségét. Így a négy legmagasabb állami pozíció közül csak a „Prime Ministeré” nem került a szebbik nem képviselőjéhez. A kormányfő első számú ellenfelei nem a Konzervatívok, hanem a közvélemény-kutatásokat vezető Reform UK. A párt hétvégi kongresszusán Nigel Farage bejelentette, felgyorsítja a kormányzásra való felkészülést. Úgy gondolja, hogy a Labour az összeomlás küszöbén áll és ő 2027-ben megnyerhet egy előrehozott választást.