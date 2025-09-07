Semjén Zsolt rendőri felvezetéssel előzött Kötcse felé, Áder János türelmesen kivárta a sorát a dugóban

kötcsei találkozó;

2025-09-07 11:15:00 CEST

A Telex élő hírfolyama szerint eddig többi között Nemcsák Károly, Kubatov Gábor, Hidvéghi Balázs, Dörner György, Scmhitt Pál tűnt fel eddig Kötcsén a polgári piknikre menet. Mindegyikük kocsival érkezett, Pintér Sándor és felesége sötétített ablakú autóját a TEK kísérte. Figyelemre méltó, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes autója rendőri felvezetéssel, vijjogó szirénákkal húzott el a Kötcsére felé álló kocsisor mellett, Áder János volt köztársasági elnök türelmesen kivárta a sorát a dugóban. Megtehette volna, hogy előz, volt köztársasági elnököknek egyébként életük végéig jár az autó a sofőrrel.

Kérdésekre érdemi választ senki nem adott.