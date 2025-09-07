Újra lesz kata, a vényköteles gyógyszerek áfáját 0 százalékra viszik, az egészséges élelmiszerek és a tűzifa áfáját 5 százalékosra mérsékelik. A költségvetés újra a valóságról szól majd, nem mesékről.
A Tisza Párt elnöke több száz hívével jelent meg.
Vasárnap az ellenzéki Tisza Párt is rendezvényt tart a hagyományos Fidesz-piknik mellett Kötcsén. Korábban itt hangzott el először a centrális erőtér fogalma, Orbán itt riogatott hatvanmillió Európa felé tartó migránssal.
Erről elsőként a Harcosok Klubját tájékoztatta a miniszterelnök.
Orbán Viktor újabb iránymutatásra készül a hagyományos zártkörű találkozón, ahova a minisztereken, államtitkárokon, illetve a kormánypárti politikusokon kívül csak a szűk fideszes rajongótábor tagjait, újságírókat, színészeket, zenészeket engedik be.
Engem igazából nem az döbbentett meg Erdő Péter bíboros, prímás (és ne felejtsük Balog Zoltán református püspököt sem) elhíresült kötcsei zarándoklatakor, ami az arra reflektáló többséget: mindazokat, akik az állam és az egyház elválasztásának, a szeparációnak a teljes felmondását olvasták ki a történtekből. Állam és egyház elválasztásáról idehaza úgy tizen-egynéhány éve már szót sem érdemes ejteni; ugyanis a „haza bölcsének”, Deák Ferencnek, vagy a többi kiválóságnak, Eötvös Józsefnek és Trefort Ágostonnak az életművére, amelyeknek egyik lényeges eleme volt az az igaz és a maga idejében roppant korszerű meggyőződés, hogy egy modern társadalom egyik meghatározó alappillére a szeparáció, immár aláereszkedett a fideszes feledés sötét homálya.
Kormányzása korábbi céldátuma 2030 volt, de a miniszterelnök úgy véli, a háború és a koronavírus-járvány elvett tőlük négy évet.
Indul újra a szörnyek keringője.
A Népszava után a Magyar Nemzet is megírta, mi lesz Kötcsén, csak tévedett tíz évet.
A polgári piknikre a kormánypárti politikusok mellett a NER szellemi és gazdasági éltének szereplői kapnak rendre meghívást.
A korábbiakhoz képest kevésbé elméleti jellegű lesz Orbán Viktor előadása.
Önkormányzati választás, családpolitika, klímavédelem, gazdaság: csak néhány téma, melyek a hagyományos kötcsei piknikre érkezők vártak a szombati találkozótól. Ahol persze elsősorban mindenki Orbán Viktor beszédére volt kíváncsi, ám a kormányfő olyan gyorsan tette meg a kisbusza és a bejárat közötti utat, hogy nemhogy kérdezni nem lehetett tőle, de még fotózni is alig sikerült.
Borúlátóan beszélt a következő ciklusról Orbán Viktor Kötcsén: szerinte újabb globális krízis jön, vége az olcsó pénz időszakának.