Egykor még Rogán Antallal írt OTDK-dolgozatot Kármán András, a Tisza Párt új arca

kötcsei találkozó;

2025-09-07 13:11:00 CEST

A dolgozatuknak nem volt felevőpiaca, de nekik igen.

A Tisza Párt kötcsei nagygyűlésén Forsthoffer Ágnes mellett új arcként, gazdasági szakértőként az a Kármán András is, akiről 444 jegyzi meg, hogy 1995-ben együtt indult Rogán Antallal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjével a közgazdaságtudományi Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Akkor együtt nyilatkoztak is, egy riporteri kérdésre pedig, hogy az amúgy túl sok újdonságot nem tartalmazó dolgozatuknak lesz-e felvevőpiaca, Rogán antal úgy válaszolt: – Azt hiszem, hogy felvevőpiaca nem a tanulmánynak van, hanem egy kis szerencsével a tanulmány készítőinek lehet.