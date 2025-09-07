kötcsei találkozó;

Kármán András

Egykor még Rogán Antallal írt OTDK-dolgozatot Kármán András, a Tisza Párt új arca

A dolgozatuknak nem volt felevőpiaca, de nekik igen.

A Tisza Párt kötcsei nagygyűlésén Forsthoffer Ágnes mellett új arcként, gazdasági szakértőként az a Kármán András is, akiről 444 jegyzi meg, hogy 1995-ben együtt indult Rogán Antallal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjével a közgazdaságtudományi Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Akkor együtt nyilatkoztak is, egy riporteri  kérdésre pedig, hogy az amúgy túl sok újdonságot nem tartalmazó dolgozatuknak lesz-e felvevőpiaca, Rogán antal úgy válaszolt: – Azt hiszem, hogy felvevőpiaca nem a tanulmánynak van, hanem egy kis szerencsével a tanulmány készítőinek lehet.

A Tisza Párt elnöke közölte, az elmúlt 20 év hazánk talán legszebb időszaka lehetett volna. Két ember, két stílus, két párt, közös eredménnyel, egy vesztes Magyarországgal – állapította meg.