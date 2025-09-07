Rogán Antal szerint Magyar Péter miatt van most kordonerdő Kötcsén

kötcsei találkozó;

2025-09-07 13:20:00 CEST

A rendőrségnek arra kellett berendezkedni, mint a futballmeccseknél. Szét kellett választani a két szurkolótábort – jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter.

Valamilyen rejtélyes oknál fogva a Patrióta nevű YouTube-csatornának sikerült bejutnia a Dobozy-kúriára, vagyis a kötcsei fideszes találkozó helyszínére, ahol most sorra ülteti le egy-egy kisebb beszélgetésre a NER jelenlévő kiválóságait. Egyikük Rogán Antal volt, akinek a Dobozy-kúriát körülvevő kordonerő jelenlétére egészen frappáns magyarázatot sikerült adnia: – Az újságírók eddig azt tehették, amit akartak, az ide érkező embereket úgy faggatták, ahogy akarták. Most gyakorlatilag a Tisza Pártnak meg Magyar Péternek köszönhetik az újságírók is, hogy itt másféle viszonyok vannak, mert a rendőrségnek arra kellett berendezkedni, mint a futballmeccseknél. Szét kellett választani a két szurkolótábort – jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter.