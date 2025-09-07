Kapu Tibor: Nem vagyok politikus, és valószínűleg soha nem is leszek

kötcsei találkozó;

2025-09-07 16:21:00 CEST

A második magyar űrhajós az Áder-Kövér-Deutsch kerekasztal-beszélgetés után szólalt fel megköszönni a támogatást azoknak, akik segítettek neki a HUNOR programban feljutni a Nemzetközi Űrállomásra. Szerinte Magyarország számára a tudás és a szorgalom jelent kitörési lehetőséget, azt pedig már világszerte sokan tudják, hogy a magyar űrkutatásban van potenciál. Már akkor is megtérült minden fillér, ha megállnánk is, de a HUNOR sok tízezer fiatal érdeklődését keltette fel, egy évtized múlva vállukra veszik Magyarország tudományos életének a sorsát. – Aki még kételkedik a HUNOR programban, kérdezze meg őket, mi szeretnének lenni a következő farsangon – ejtett el egy poént a nagy előd, Farkas Bertalan társaságában megjelenő Kapu Tibor. Hozzáfűzte, meggyőződése, hogy a HUNOR program 15 millió magyar sikere, „a Holdról is látszó” aszályokat okozó éghajlatváltozás elleni küzdelemben pedig össze kell fogni.

Nem vagyok politikus, és valószínűleg soha nem is leszek – intézte el újra a mostanában mindenkit érdeklő kérdést.