Túra varázshegyen

Az úgy volt, hogy a jóember azt mondta a vasárnapi ebéd után: menjünk erdőre!
Kinézte a Spartacus tanösvényt. Spontán, gyorsan, legyen erdő. Épphogy valami került a hátizsákba, leginkább egy icetea tele aspartammal. Nem volt benne sok köszönet. Egy jó tanács: soha ne vigyenek ilyen löttyöt, csakis vizet.
Elindultunk az úton, előttünk egy másik pár haladt, na őket már az első kereszteződésnél elhagytunk. Szerintük a másik irányba kellett menni. Szerintünk nem. Mondjuk fél liter kólával indultak túrázni, úgyhogy mindenképp felkészültebbnek tűntünk a másfél literes aszpartamos szörnyetegünkkel. Mentünk-mentünk mendegéltünk. Csend volt.