Isten, haza, zebravédelem

2025-09-09

A 70-es évek amerikai tévéprédikátorai is megirigyelhetnék: „Kész vagy cselekedni Istenért, hazáért és a családodért? Tudd meg messenger üzenetben, mit kell tenned ma!”. Televízió helyett Facebook, összesen ennyi a változás a szélsőjobbon (az említett egyházi irányzat mindig is a jobbszélhez tartozott, mint ahogy az Istennel, hazával családdal történő politikai érvelés, illetve ennek az érvkészletnek a lefoglalási igénye is a jobboldali radikálisok örökzöldje).

Két kampányirány rajzolódik ki a sok felületen szembejövő hirdetésből. Egyrészt továbbra is ők akarják megmondani, ki tartozhat a közösséghez; olyan körökben is, ahol semmi keresnivalójuk. Másrészt, és ez számít újdonságnak, egyre nyilvánvalóbb, hogy ebben a kampányban a piszkos munkát ki szeretnék szervezni a még megmaradt Fidesz-hívekhez.

Hogy mit értünk piszkos munka alatt? A kegyelmi ügytől máig – és tovább – terjedő időszakban a legfontosabb közhangulati változás, hogy tömegek számára vált átélhetővé: miközben a magyar gazdaság évek óta döglődik, a miniszterelnök családjában és környezetében követhetetlen tempójú a gazdagodás, és a NER újgazdagjai kihívóan az orrunk alá is dörgölik, hogy mennyit loptak tőlünk. Ez a ténypár ma milliók politikai alapélménye, és ha csak valami csoda nem történik, az fogja eldönteni a választást jövőre, hogy így együtt ki mennyire tartja elfogadhatónak. Magukat a tényeket nagyjából mindenki tudomásul vette: hogy stagfláció van, az nem hit kérdése, azért meg ifj. Matolcsytól a Tiborcz-házaspáron át Lévai Anikóig és hajós nemzetünk mindig Orbán körül navigáló oligarcháiig sokan, sokat tesznek, hogy a tőkefelhalmozás mértéke és mikéntje szem előtt legyen.

A kihívás tehát adott: ezt a nem túl szép, nem túl illatos masszát kell valahogy úgy becsomagolni – vallásba, hazaszeretetbe, nemzeti színű pántlikába -, hogy legalább kétmillió szavazó számára megint emészthetőnek tűnjön. Kedves fideszes barátok, rokonok, volt osztálytársak, közeli és távolabbi ismerősök, ez az a nemes feladat, amelyet Orbán Viktor, Rogán Antal és Habony Árpád a 2025-26-os szezonra kigondolt nektek: nem az Istent vagy a hazát kell megvédeni, hanem – leegyszerűsítve – a zebrát; a kastélyt, a jachtot, a magánrepülőt, a VIP-páholyt, meg az ordító tehetségtelenséget, ami arra elegendő volt ugyan, hogy az ország vagyonából mára magánuradalmak, fényűző kiskirályságok képződjenek, de arra nem, hogy legalább Csehország vagy Lengyelország fejlődési tempóját tartani tudjuk.

A fent idézett felhívás azoknak szól, akik attól félnek, hogy lehetetlen: bátorság, majd ők súgnak neked - minden nap megkapod üziben, hogy mit kell lódítanod értük. Már készülnek a hazugsággyárban a panelek: félkész mezőgazdasági üzem, az éhenhalás elől megmentett antilopok, a kormánytisztviselők saját zsebéből fizetett luxusrepülő (hogy Orbán szabadsága idején is dolgozhassanak), pár egyetemi szemeszter New Yorkban, meg még számtalan szebbnél szebb képtelenség.

Készen állsz? Akkor figyeld a Messengert: a haza - meg pláne az Isten - nem lehet ellenzékben.