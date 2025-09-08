Két palesztin támadó lőni kezdett, legkevesebb öt ember meghalt Jeruzsálemben

Izrael;halálos áldozatok;lövöldözés;Jeruzsálem;

2025-09-08 12:00:00 CEST

Izraeli hatósági közlések szerint két terrorista egy buszmegálló felé nyitott tüzet Jeruzsálem észak részénnyitott tüzet. Egy rendőr és egy civil viszonozta a tüzet, és a helyszínen agyonlőtték a támadókat. A támadásnak sok sérültje van, köztük többeket életveszélyes állapotban vittek kórházba.

Többen meghaltak egy palesztin fegyveresek által Jeruzsálemben végrehajtott merényletben – írja a helyi mentősök és a rendőrség közlése alapján a BBC.

Az izraeli rendőrség arról számolt be, hogy két terrorista adott le lövéseket egy buszmegálló felé a város északi, Ramot nevű lakónegyedében. A tájékoztatás szerint egy rendőr és egy civil viszonozta a tüzet, és a helyszínen agyonlőtték a támadókat.

Az izraeli mentőszolgálat, a Magen David Adom öt halálos áldozatról és 12 súlyos sérültről számolt be. Hét embert lőtt sebek miatt életveszélyes állapotban vittek kórházba. A Reuters szerint a helyszínre érkező mentősök az áldozatokat az úton és a járdán fekve találták meg egy buszmegálló közelében, a sebesültek közül néhány nem volt az eszméleténél.

Az első jelentések szerint a két támadó házi készítésű gépfegyverrel kezdett lőni. Indítékuk egyelőre nem tisztázott, és bár a felelősséget egyetlen csoport sem vállalta a merényletért, a Hamász és az Iszlám Dzsihád is méltatta „palesztin ellenállók” akciójaként.