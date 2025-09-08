Izrael;halálos áldozatok;lövöldözés;Jeruzsálem;

Két palesztin támadó lőni kezdett, legkevesebb öt ember meghalt Jeruzsálemben

Izraeli hatósági közlések szerint két terrorista egy buszmegálló felé nyitott tüzet Jeruzsálem észak részénnyitott tüzet. Egy rendőr és egy civil viszonozta a tüzet, és a helyszínen agyonlőtték a támadókat. A támadásnak sok sérültje van, köztük többeket életveszélyes állapotban vittek kórházba. 

Többen meghaltak egy palesztin fegyveresek által Jeruzsálemben végrehajtott merényletben – írja a helyi mentősök és a rendőrség közlése alapján a BBC

Az izraeli rendőrség arról számolt be, hogy két terrorista adott le lövéseket  egy buszmegálló felé a város északi, Ramot nevű lakónegyedében. A tájékoztatás szerint egy rendőr és egy civil viszonozta a tüzet, és a helyszínen agyonlőtték a támadókat.

Az izraeli mentőszolgálat, a Magen David Adom öt halálos áldozatról és 12 súlyos sérültről számolt be. Hét embert lőtt sebek miatt életveszélyes állapotban vittek kórházba. A Reuters szerint a helyszínre érkező mentősök az áldozatokat az úton és a járdán fekve találták meg egy buszmegálló közelében, a sebesültek közül néhány nem volt az eszméleténél. 

Az első jelentések szerint a két támadó házi készítésű gépfegyverrel kezdett lőni. Indítékuk egyelőre nem tisztázott, és bár a felelősséget egyetlen csoport sem vállalta a merényletért, a Hamász és az Iszlám Dzsihád is méltatta „palesztin ellenállók” akciójaként.

