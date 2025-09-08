lopás;cipő;Szombathely;

Képünk illusztráció

Ellopott egy cipőt, majd másnap visszavitte a szombathelyi üzletbe, hogy szeretné cserélni, mert nem jó a mérete

A biztonsági őr azonnal felismerte a tolvajt. 

Lopás vétségének gyanúja miatt folyik eljárás egy Vas vármegyei férfi ellen - közölte a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A  gyanú szerint a férfi szeptember ötödikén egy szombathelyi áruházban eltávolította a lopásgátlót az egyik cipőről, majd fizetés nélkül távozott. Másnap azonban megjelent az ügyfélszolgálati pultnál, és jelezte, hogy szeretné kicseréltetni a lábbelit, mivel nem jó a mérete.

Pechére a biztonsági őr felismerte, és a rendőrök kiérkezéséig visszatartotta. Így a cipőcsere is meghiúsult.

A város több pontján lehetett látni. 