Sokaknak olcsóbb lesz az autópálya-matrica az M1-es sztráda felújítása miatt

Orbán-kormány;autópálya;autópálya-matrica;M1-es autópálya;Vitályos Eszter;

2025-09-08 17:57:00 CEST

A Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyékben élőknek az éves autópálya-matrica díja 15 ezer forint lesz 2026-ra.

Az M1-es autópálya felújítása miatt az érintett vármegyékben élők kedvezményesen vehetnek majd sztrádamatricát 2026-től egy évig – közölte Vitályos Eszter hétfőn a Facebook-oldalán.

A kormányszóvivő szerint az M1-es autópálya felújítása „mindenkitől sok türelmet igényel, hiszen a munkálatok idején lassabban lehet majd célba érni”, ezért a kormány kompenzációként a jövő évre kedvezményt ígér bizonyos vármegyék lakóinak.

A támogatást a Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyékben élők vehetik igénybe, számukra az éves autópálya-matrica díja 15 ezer forint lesz (az éves országos matrica idén 59 210 forintba került). Vitályos Eszter posztjában felhívta emlékeztetett arra is, hogy szeptember elsejétől már sehol sem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) és az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közös közleményben múlt kedden tudatta az MTI-vel, hogy szeptember elsejével elindultak a főpálya bővítési munkálatai az M1-es autópályán.

Az 1-es sztráda 78 kilométer hosszan, az M0-ás és a 94-es kilométernél található Concó pihenő között bővül 2x3 sávra, plusz oldalanként egy-egy teljesértékű forgalmi sávként használható, úgynevezett intelligens leállósáv is épül, amely baleset, munkavégzés, vagy nagyobb forgalom idején megnyitható lesz a közlekedők számára, így akár 2x4 sávon is haladhat a forgalom Budapest és Győr között.

A magyar állammal kötött koncessziós szerződés szerint az M0-Bicske közötti szakasz 2028. augusztus 31-ig, a Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029. augusztus 31-ig készül el. Concó pihenő és Hegyeshalom között is bővül a pálya, de egy későbbi időpontban. A tájékoztatás szerint a sávbővítéseket úgy végezik el, hogy mindvégig biztosítják a közlekedők számára a 2x2 forgalmi sávot.