Fotókon a csatkai búcsú

Az esemény, illetve Szűz Mária tisztelete jelentős szerepet tölt be a hazai cigányság életében. A forrás vizének évszázadok óta csodálatos gyógyulásokat tulajdonítanak.

Hagyományőrzés, vallásos áhítat, csodavárás, szent víz, színek kavalkádja. A kis Komárom-Esztergom megyei falu hétvégén ismét felpezsdült, a csatkai búcsúra idén is több ezer fő zarándokolt el.

Lőtér mellett sétálok a gyerekeimmel, itt van nem messze, Penicuik mellett. Az erdőben egy fajd tojó rohan két majdnem teljesen kifejlett fiókával, ennyi maradhatott életben a fészekaljból. A lőtér mellett kiírva: ha leng a vörös zászló, akkor menj el messze.