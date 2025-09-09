Meglepetés az inflációban, augusztusban nem emelkedtek az árak

KSH;infláció;áremelkedés;

2025-09-09 08:58:00 CEST

A KSH szerint egy év alatt 4,3 százalék volt az infláció. A földgáz viszont alatt 23,2 százalékkal lett drágább – ám ez a magas index a rossz módszertanból következik.

A júliusi 4,3 százalék után augusztusra is 4,3 százalékos inflációt mért a KSH. Egy hónap alatt viszont nem változtak az árak, vagyis júliusról, augusztusra nézve 0 százalék volt az infláció. Ez utóbbitól az elmúlt években elszoktunk, de a korábbi évek nyári hónapjai többször hoztak stagnálás vagy épp dezinflációt. Nagy ok az ünneplésre továbbra sincs, hisz ha 4,3 százalékos magyar adat már nincs az első háromban az EU-ban, de lényegesen meghaladja az eurózóna 2,1 százalékos inflációját, mi több, a következő 12 hónapban sem várható érdemi vagy ami fontos tartós csökkenés.

Az elemzők egyhangúlag 4,3 százalékos inflációt vártak – a Portfolio.hu felmérése szerint – hozzátéve, hogy az árstopok és más kormányzati intézkedések, valamint az „önként vállalt” árbefagyasztások 2026 júliusáig a bankszektorban, a távközlésben a jelenlegi tényinflációt akár 1,5 százalékponttal is csökkentik. Ezen intézkedések nélkül a kimutatott infláció 5,5 százalék körül lenne, ami az egyik legmagasabb árindex lenne az Európai Unióban.

A KSH közleménye szerint augusztusban az élelmiszerárak továbbra is infláció felett, 5,9 százalékkal emelkedtek. Ezen belül a tojás ára 19,9, a kávéé 18,5, a csokoládéé és kakaóé 18,3, az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, valamint friss hazai- és déli gyümölcs) 17,1 (ezen belül a friss hazai- és déli gyümölcsöké 28,9), az édesipari lisztesárué 13,6, a gyümölcsléé, zöldségléé 13,6, a büféáruké 9,3, az étolajé 8,8, valamint az alkoholmentes üdítőitaloké 8,6 százalékkal. A termékcsoporton belül a margarin ára 29,5, a liszté 11,6, a cukoré 10,0, a párizsié és kolbászé 6,6, a tejtermékeké 6,2, a sertéshúsé 4,9 százalékkal mérséklődött. A KSH szerint a háztartási energiáért 11,0 százalékkal kellett többet fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,2, a palackos gáz 2,6 százalékkal drágult. (Ez így nem igaz, a vezetékes földgáz ára 2022 augusztusa óta változatlan – a magas árindexek a KSH rosszul megválasztott módszertana okozza, emiatt az inflációs index is magasabb a valós folyamatoknál. ) A szeszes italok, dohányáruk ára 7,3 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 8,5 százalékkal. A szolgáltatások 5,4 százalékkal drágultak.

Egy hónap alatt nem változtak az árak, sőt az élelmiszerek ára sem változott átlagosan. A szalámi, szárazkolbász, sonka 1,2, a margarin 1,1, a vaj, vajkrém 1,0, a kávé 0,8, a baromfihús, valamint a sajt 0,7-0,7, a tej 0,5, az alkoholmentes üdítőitalok 0,4 százalékkal kerültek többe. A termékcsoporton belül az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, valamint friss hazai- és déli gyümölcs) ára 2,1, az étolajé 1,3, a liszté 0,9, a sertéshús, valamint a tojás ára 0,4-0,4, a száraztésztáé 0,3, a kenyéré 0,2 százalékkal mérséklődött – közölte a KSH.