Szijjártó Péter bejelentette, hogy újabb hosszú távú földgázgázvásárlási szerződést ír alá az Orbán-kormány

földgáz;szerződés;Szijjártó Péter;

2025-09-09 08:49:00 CEST

Arra a külügyminiszter már nem tért ki, hogy kivel.

Ma egy újabb hosszú távú földgázgázvásárlási szerződést írunk alá. Ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésünk – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán.

A tárcavezető a budapesti repülőtérről megosztott posztjában további részleteket nem árult el a szerződésről, azt azonban megjegyezte: nem vitás, hogy a földgáz hosszú távon Magyarország energiaellátásának fontos forrása lesz, „minél több útvonalon, minél több gázt tudunk beszerezni, annál nagyobb biztonságban vagyunk”.