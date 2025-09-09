földgáz;szerződés;Szijjártó Péter;

Szijjártó Péter az orosz nagykövetet súlyosabb ügyben sem rendelte be

Szijjártó Péter bejelentette, hogy újabb hosszú távú földgázgázvásárlási szerződést ír alá az Orbán-kormány

Arra a külügyminiszter már nem tért ki, hogy kivel.

Ma egy újabb hosszú távú földgázgázvásárlási szerződést írunk alá. Ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésünk – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán.

A tárcavezető a budapesti repülőtérről megosztott posztjában további részleteket nem árult el a szerződésről, azt azonban megjegyezte: nem vitás, hogy a földgáz hosszú távon Magyarország energiaellátásának fontos forrása lesz, „minél több útvonalon, minél több gázt tudunk beszerezni, annál nagyobb biztonságban vagyunk”.

Az elmúlt 24 év harmadik legmagasabb nyolcadik havi hiánya jött össze. Az Orbán-kormány többször is módosította az idei hiánycélt, az eredeti várakozás 74 százalékát már elérték augusztus végéig. 