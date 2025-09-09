A Parlament felrobbantásával fenyegetőzött egy férfi, fél órán belül elfogták

Parlament;robbantás;Országház;felrobbant;közveszéllyel fenyegetés;

2025-09-09 11:34:00 CEST

Az illető elmondása szerint azért fenyegetőzött, mert nem kapott ételt és italt a segélyhívón.

Hétfőn kora este egy férfi külföldi mobilszámról felhívta a 112-es segélyhívót, majd azt közölte a telefonba, hogy el fogja robbantani a Parlamentet – derül ki a BRFK keddi közleményéből.

Azt írták, a német rendszámú autóban ülő hívót az újpesti járőrök fél órán belül elfogták, és előállították a IV. Kerületi Rendőrkapitányságra. A 37 éves budapesti férfi kihallgatásán beismerő vallomást tett. Állítása szerint azért fenyegetőzött, mert előzőleg hiába kért ételt és italt a segélyhívón, amikor lerobbant az autója.

A tájékoztatás szerint az ügyben közveszéllyel fenyegetés bűntett miatt indult eljárás. A gyanúsítottat őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.