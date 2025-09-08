BRFK;Erzsébetváros;letartóztatás;emberölés;őrizetbe vétel;brit férfi;

2025-09-08 21:26:00 CEST

Gyilkosság Erzsébetvárosban: A gyanúsított brit férfi beismerte a bűncselekmény elkövetését

A BRFK őrizetbe vette és kezdeményezte a letartóztatását.