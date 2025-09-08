Gyilkosság Erzsébetvárosban: A gyanúsított brit férfi beismerte a bűncselekmény elkövetését

Ahogyan arról hétfőn reggel lapunk is beszámolt, nem sokkal negyed öt előtt érkezett bejelentés arról, hogy késelés történt egy VII. kerületi lakásban. A sérült férfin a mentők megpróbáltak segíteni, de már nem tudták megmenteni az életét.
A fővárosi rendőrök a helyszínen elfogtak egy 34 éves férfit.
A rendőrség hétfő esti tájékoztatása szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást.
A 34 éves brit férfit gyanúsítottként hallgatták ki, mely során beismerte a bűncselekmény elkövetését, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.