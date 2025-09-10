Spórol a közmédia

köztévé;közmédia;mesterséges intelligencia;kormánypropaganda;

2025-09-10 06:00:00 CEST

Úgy tűnik, a közmédia végképp beadta a derekát és nem tagadja tovább: az igazság csak púp a hátán. Történt ugyanis, hogy a vasárnapi M1 Híradóban a balettigazgató és fideszes megmondó Apáti Bence által fémjelzett Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) videóját játszották le. Igen ám, de a „Tisza-adóról” nyilatkozó utca embere valójában mesterséges intelligenciával készült.

Én nem értem a felháborodást. Alapból egy olyan „hírről” beszélünk, amit a Fidesz talált ki és terjeszt. Bizonyíték nulla, Magyar Péter pedig cáfolta, hogy itt bármiféle adóemelési terv lenne - de ez persze nem számít. Ehhez adjuk hozzá, hogy az M1 Híradóról beszélünk, amit nagyrészt kormánypárti emberek néznek (és elhisznek), plusz pár elvetemült, aki nem tart a magas vérnyomás okozta kellemetlenségektől. Az is tiszta, hogy a közmédia annyi közpénzt költ el (idén épp 165 milliárdot), ami több száz vidéki iskola felújítására vagy korszerű szakrendelők kialakítására is elegendő lenne.

Na de – és itt jön a képbe, miért nem vagyok felháborodva – a mesterséges intelligenciával gyártott anyag színtiszta spórolás. Kimenni az utcára, embereket kérdezni: ahhoz minimum egy operatőr és egy riporter kell, akiket ki kell fizetni. Aztán az utómunka. Hát a nyersanyagból vajon hány ”takarodj már innen, te propagandista” vagy „há nem tom, miről beszélsz, apám” típusú mondatot kell kivágni? Ezek az emberek mind fizetést kapnak, és a vége teljesen ugyanaz lesz, mintha legyártották volna mesterséges intelligenciával.

Megkeresik a narratívához illeszkedő mondatokat (a szövegkörnyezet mehet a kukába), majd készítenek belőle egy álhírt. A különbség? Az ára!

Persze engem sem kell teljesen komolyan venni, de az tény, hogy az igazság nem most lett zavaró vendég, valójában jó ideje a hazugság átvette a házigazda szerepét a köztévén.