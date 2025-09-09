Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnöke szerint a hatalom megkezdte a családi vállalkozása tönkretételét

szálloda;ellehetetlenítés;Magyar Péter;Tisza Párt;

Miután bemutatkozott a párt új arcaként, egy nagy állami cég hirtelen lemondta kétnapos foglalását abban a szállodában, amit Forsthoffer Ágnes családja üzemeltet. Magyar Péter szerint az „embertelen orbáni hatalom” azt akarja elérni, hogy mindenki rettegjen tőlük.

Egy nagy állami cég hirtelen visszamondott egy kétnapos, száz fős foglalást azon szálláshelyen, amit a Tisza Párt harmadik alelnökének családja üzemeltet, miután bemutatták őt Magyar Péter kötcsei nagygyűlésén vasárnap – erről számolt be Forsthoffer Ágnes kedden a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

A turisztikai szakértő arról beszélt, hogy a cég munkatársait immár sokadik alkalommal várták vissza. Azt mondta, korábban elégedettek voltak a szolgáltatásukkal, már éppen a rendezvény előkészítésén dolgoztak. „Mígnem tegnap, felsőbb utasításra, mindössze 16 órával a rendezvény előtt törölték az egész foglalást, és egy nappal azután, hogy beszéltem a Tisza párt kötcsei színpadán” – mesélte a videóban.

Forsthoffer Ágnes hozzátette, időközben arról is értesült, hogy a kormányközeli TV2 „járja a várost, megállítja az embereket és próbálja a szájukba adni”, hogy miért rossz a vállalkozásuk. „Sajnos úgy tűnik, hogy a propaganda és a hatalom megkezdte a vállalkozásunk tönkretételét” – jelentette ki.

Forsthoffer Ágnes videójára Magyar Péter nem sokkal később a Facebook-oldalán reagált, posztjában támogatásáról biztosította a politikust. „Ez az embertelen hatalom valódi arca. (…) Az indokolás nélküli lemondással sok millió forintos kárt okoztak a családi szállodának. Orbánékat sem a több tucat munkavállaló sorsa nem érdekli, sem a rendes, becsületes vállalkozók. Azt akarják elérni, hogy mindenki rettegjen tőlük” – írta a Tisza Párt elnöke.