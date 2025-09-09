Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnöke szerint a hatalom megkezdte a családi vállalkozása tönkretételét

Egy nagy állami cég hirtelen visszamondott egy kétnapos, száz fős foglalást azon szálláshelyen, amit a Tisza Párt harmadik alelnökének családja üzemeltet, miután bemutatták őt Magyar Péter kötcsei nagygyűlésén vasárnap – erről számolt be Forsthoffer Ágnes kedden a Facebook-oldalára feltöltött videójában.
A turisztikai szakértő arról beszélt, hogy a cég munkatársait immár sokadik alkalommal várták vissza. Azt mondta, korábban elégedettek voltak a szolgáltatásukkal, már éppen a rendezvény előkészítésén dolgoztak. „Mígnem tegnap, felsőbb utasításra, mindössze 16 órával a rendezvény előtt törölték az egész foglalást, és egy nappal azután, hogy beszéltem a Tisza párt kötcsei színpadán” – mesélte a videóban.
Forsthoffer Ágnes hozzátette, időközben arról is értesült, hogy a kormányközeli TV2 „járja a várost, megállítja az embereket és próbálja a szájukba adni”, hogy miért rossz a vállalkozásuk. „Sajnos úgy tűnik, hogy a propaganda és a hatalom megkezdte a vállalkozásunk tönkretételét” – jelentette ki.
Forsthoffer Ágnes videójára Magyar Péter nem sokkal később a Facebook-oldalán reagált, posztjában támogatásáról biztosította a politikust. „Ez az embertelen hatalom valódi arca. (…) Az indokolás nélküli lemondással sok millió forintos kárt okoztak a családi szállodának. Orbánékat sem a több tucat munkavállaló sorsa nem érdekli, sem a rendes, becsületes vállalkozók. Azt akarják elérni, hogy mindenki rettegjen tőlük” – írta a Tisza Párt elnöke.Bemutatkozott Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt harmadik alelnöke