Falu-örökbefogadás, kihívások és jelvények, pontszerzés a mémgyártásért – Elstartolt a Tisza Párt új applikációja

alkalmazás;applikáció;Magyar Péter;Tisza Párt;Tisza Szigetek;

2025-09-09 17:07:00 CEST

Magyar Péter még Kötcsén jelentette be, hogy létrehozzák a Tisza Világ nevű alkalmazást, amelyet kedden mutattak be.

Magyar Péter a Tisza Párt kötcsei nagygyűlésén jelentette be, hogy létrehoznak egy „Tisza Világ” nevű applikációt, melyet hivatalosan kedd reggel mutattak be. A hvg.hu beszámolója szerint az alkalmazásban a Tisza Szigetek tagjai kihívásokat teljesíthetnek, amelyekkel pontokat gyűjthetnek, szinteket érhetnek el és jelvényeket szerezhetnek. De lehet mémet és videókat készíteni, sőt, falut örökbe fogadni is.

Ma reggel minden szimpatizáns és Tisza Sziget levelet kapott a központtól az új közösségi tér indulásától. „Ez nem egyszerűen egy alkalmazás. Ez az a hely, ahol összekapcsolódunk, ahol megszervezzük magunkat, és ahol megmutatjuk: nem felülről várjuk a változást, hanem mi magunk hozzuk el” – olvasható a levélben.

A lap szerint aki még nem tagja egy szigetnek sem és korábban nem volt önkéntes, az szimpatizánsként indul és önkéntessé válhat, azután csatlakozhat a Tisza Szigetekhez, vagy akár új közösséget alapíthat. Mint írják, regisztráció után lehet belépni a honlapra, ahol az adatkezelési tájékoztató és a felhasználói feltételek elfogadása után lehet látni az elkövetkező eseményeket, programokat, feladatokat.

Ilyen például a „Fogadj örökbe egy falut” program, amellyel a párt célja, hogy az ország mind a 3500 településén ott legyenek. Minimum két ember vállalhatja magára, hogy egy általa kiválasztott falut örökbe fogad, ami azzal jár, hogy legalább havonta egyszer elmegy, ott szórólapozik, pultozik, közösséget épít vagy osztogatja a tisztások újságját, a Tiszta Hangot. Ezért a munkáért lehet a legtöbb, 20 pontot szerezni, ugyanennyit önkéntesek toborzásával.

Van lehetőség az appban szigetmentorálásra is, ami új szigetek megalakítását célozza, pultozásra, valamint a Tiszta Hang terjesztésére, utóbbi 15 pontot ér. Sőt még videókészítésért és mémgyártásért is jár 20 pont, ezeket fel kell tölteni egy adatbázisba, az utómunkát a központban végzik, a legjobbak pedig felkerülhetnek Magyar Péter Facebook-oldalára is. A felhasználók képzésekre jelentkezhetnek, ahol elsősorban kommunikációs tréningeken vehetnek részt az aktivisták és szigettagok, illetve támogathatják anyagilag is a szervezetet – sorolja a lap.

„Ma reggel 9-kor elindítottuk a TISZA Világ applikációt, és kevesebb mint két óra alatt a toplista élére ugrottunk – megelőzve a ChatGPT-t és a TV2 Play-t! Ez is azt mutatja, hogy a közösségi akarat, a tenni akarás és az igény a változásra soha nem látott erővel van jelen Magyarországon” – írta Magyar Péter kedd délután a Facebook-oldalán.

Posztjában azonban nem részletezte, hogy pontosan mire gondol. Az Apple Store-ban egyébként a „közösségi” kategórián belül cikkünk írásakor valóban a legnépszerűbb ingyenes app volt itthon a Tisza Világ. A Tisza Párt elnökének bejegyzéséből az is kiderült, hogy induláskor az applikáció még nem volt elérhető androidos készülékekre, de a Tisza Párt elnökének ígérete szerint „néhány órán belül” letölthető lesz a Google Play Store-ban is.