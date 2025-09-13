Nyilas Atilla: Cigaretta

cigaretta;vers;

2025-09-13 08:00:00 CEST

Te piros Marlborót szívtál,

én piros Symphoniát,

mind a ketten szerettük ezt a színt,

jól ment a feketéhez.

Neked nem ízlett az enyém,

nekem ízlett a tiéd,

de jobban a sajátom.

Közös éveink során

ahányszor rágyújtottam,

előtte mindig megkínáltalak,

noha nem sok idő múltán

már biztos lehettem benne,

hogy nem fogsz kérni,

állandó játékunk volt ez,

elegáns kézmozdulattal,

mosolyogva hárítottad el,

jelezve, tudod, hogy tudom,

mégis jólesik a gesztus

tiszteletem kifejezéseként,

utalásként bármilyen döntés

mindenkori szabadságára.