Nyilas Atilla: Cigaretta

Te piros Marlborót szívtál,
én piros Symphoniát,
mind a ketten szerettük ezt a színt,
jól ment a feketéhez.
Neked nem ízlett az enyém,
nekem ízlett a tiéd,
de jobban a sajátom.
Közös éveink során
ahányszor rágyújtottam,
előtte mindig megkínáltalak,
noha nem sok idő múltán
már biztos lehettem benne,
hogy nem fogsz kérni,
állandó játékunk volt ez,
elegáns kézmozdulattal,
mosolyogva hárítottad el,
jelezve, tudod, hogy tudom,
mégis jólesik a gesztus
tiszteletem kifejezéseként,
utalásként bármilyen döntés
mindenkori szabadságára.
Való igaz
címmel jelenik meg október elején Nyilas Atilla új verseskötete a Fekete Sas Kiadónál. „Hosszú, kitartó olvasást igényel ez a könyv, de meg is hálálja: egészében több, mint részleteiben. Aki végigolvasta, létezőbbnek érzi önmagát is” – ajánlja Várady Szabolcs. Októberi könyvbemutatók: 15-én Budapesten a Nyitott Műhelyben; 21-én Miskolcon a II. Rákóczi Ferenc Könyvtárban; 28-án Budapesten, az Írók Boltjában.