A MÚOSZ elnöke tájékoztatta Kocsis Mátét, hogy aki szándékosan és tételesen hamis hírt terjeszt, az nem újságíró, hanem propagandista

2025-09-10 22:00:00 CEST

A Fidesz frakcióvezetője előzőleg kioktatta az újságírói szervezetet, hogy valljon színt a Magyar Péter által belengetett intézkedésről, amely bűncselekménnyé nyilvánítaná a szándékos hazudozást.

Magyar Péterék a fizikai atrocitásokon, az állandósított lincshangulaton, az „akasztásos” megfélemlítéseken túl már börtönnel is fenyegetik az újságírókat - eképp riogatott tegnapi Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, azzal kapcsolatban, hogy a kormánypárt propagandistáit nem fogadják szívélyesen a tiszás rendezvényeken, majd ennek apropóján nyílt levélben ugrott a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ).

Hogy a Fidesz sajtómunkásait „fizikai atrocitás” érte volna, azt a fideszes politikus abból szűrte le, hogy Ruszin-Szendi Romulusz volt honvédségi vezérkari főnök, a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa egy alkalommal odébb tessékelte a kormánypárti Mandiner munkatársát. Azt pedig, hogy „börtönnel fenyegetik az újságírókat”, az alapján állította, hogy Magyar Péter a Facebookon előállt egy javaslattal, mely szerint „a leendő TISZA-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, főleg ha ezt az egyértelmű cáfolat után követi el.”

Kocsis Máté ezek után felszólította a MÚOSZ-t, hogy „a baloldali újságírók egyik harsány érdekképviseleti szervezeteként foglaljon állást: miként viszonyulnak Magyar Péter fenti javaslatához? Támogatnának egy ilyen tartalmú törvénymódosítást? Milyen hatást gyakorolna mindez a sajtószabadság helyzetére?”

Kocsi Ilona, a MÚOSZ elnöke ezért most elmagyarázta Kocsis Máténak, hogy mi a különbség az újságíró és a propagandista között. Az ATV Egyenes beszéd című műsorában kifejtette, hogy a Magyar Pétertől idézett elképzelés szimplán nem az újságírókról szól.

„Egy újságíró szándékosan, rosszhiszeműen, valótlanságot állíthat? Nem. A szakma alapszabályainak ez ellentmond. Tehát itt nem újságíróról van szó. Ha valaki rosszhiszeműen, tételesen hamis hírt terjeszt, akkor az nem újságíró, az propagandista, az valamilyen más célt szolgál”

- rögzítette, hozzátéve, főleg akkor, ha még be is bizonyítják, hogy a hír nem felel meg a valóságnak (miként az az idézett elképzelésben szerepelt).

Kocsi Ilona az újságírói szakma lényegéről szólva hangsúlyozta: „a szakma alapja, hogy mindent megteszünk azért, hogy a valóságnak megfelelően tájékoztassuk az olvasókat.” Mindemellett annak nem látja szükségét, hogy törvényi erővel szigorítsanak, véleménye szerint a bíróságok most is tudják kezelni a helyzetet, hogy például kell-e éppen sajtó helyreigazítás, vagy sem. Rögzítette ugyanakkor: rettenetesen fontos lenne, hogy az újságírás visszatérjen a szakmához, hogy „ne propagandisták terjesszék a híreknek látszó nemtudommicsodákat, mert az megtévesztő, félrevezető, valóban kárt okoz és tönkreteszi a közéletet is.”