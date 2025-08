Álhírrel indította Kocsis Máté az álhírek ellen küzdő Digitális Polgári Körét

Kocsis Máté;Hatvanpuszta;álhírek;

2025-08-03 02:20:00 CEST

Petit malheur.

Lapunk is írt róla, hogy Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője bejelentette: létrehozza a ZEBRA Digitális Polgári Kört, azzal a céllal, hogy fellépjen az általa álhírnek tartott (értsd: kormánykritikus) tartalmak ellen. Hogy a gyakorlatban ez mit fog jelenteni, az a poszt alapján kevéssé volt világos, egyelőre némi fenyegetőzésbe burkolózva annyi olvasható ki, hogy valamilyen módon az újságírókat tervezik vegzálni.

A Fidesz frakcióvezetőjét az húzta fel ennyire, hogy a sajtó beszámolt a Hatvanpusztán nevelkedő zebrákról, bölényekről és antilopokról, valamint arról, hogy Magyar Péter korábban Lévai Anikóra hivatkozva azt állította, hogy a hivatalosan Mészáros Lőrinchez tartozó zebrák valójában a miniszterelnök tulajdonát képezik. Ez Kocsis Máté szerint ugyanis kamu, ám az állatok nagyon is ott vannak a területen: legutóbb épp Hadházy Ákos mai tüntetésén lehetett szemügyre venni az Orbán család birtoka közelében legelésző zebrákat és antilopokat. Az, hogy az állatoknak van-e közük Orbán Viktor családjához, egyelőre nem világos, amit viszont tudni lehet, hogy a Mészáros Csoportja elismerte, valóban kért és kapott engedélyt antilopok tartására a területen. A párosujjú patásokat elsőként a Gulyáságyú Média szúrta ki Hatvanpuszta és Bicske között, azon a birtokon, amely Mészáros Lőrinc egyik cégéhez tartozik. Korábban ugyanitt videózták le a zebrákat is, Hadházy Ákos szerint pedig bölények is feltűntek a területen.

Kocsis Máté erre aztán a Gulyáságyú Média riporterének, Gulyás Balázsnak, ezt pedig stílszerűen sikerült úgy megtennie, hogy az álhírek elleni harc jegyében rögtön le is gyártott egy álhírt. Amint azt ugyanis a 444 a poszt szerkesztési előzményeit átböngészve észrevette, Kocsis Máté valótlanul azt állította, hogy Gulyás Balázs riporter az MSZP-s Gurmai Zita fia.

A Fidesz frakcióvezetője ott lépett rá az aknára, hogy Gurmai Zitának valóban van egy Gulyás Balázs nevű fia, de az nem azonos a riporterrel. Gurmai Zita fia annak idején az internetadó elleni tüntetést szervezte 2014-ben.

„Édesanyám egy vidéki nyugdíjas tanítónő, soha nem vállalt szerepet a közéletben, úgyhogy Kocsis Máté frakcióvezető úgy veszi fel a fake news ellen a digitális polgári harcot, hogy maga terjeszti a fake newst, édesanyámat is belekeverve” - reagált Kocsis Máté álhírére a Gulyáságyú Média alapítójaként Gulyás Balázs, amire a Fidesz frakcióvezetője kommentben úgy válaszolt, három percen át szerepelt mindössze az utólag, tévesen beleírt információ. „Azonnal eltüntettem, amint észrevettem. Édesanyjától ezúton elnézést kérünk! A különbség köztünk, hogy mi egy tévedést is azonnal korrigálunk, önök meg hetekig fenntartják a szándékosan kreált álhíreket” – fűzte hozzá a fideszes politikus.