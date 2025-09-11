Kitört egy vulkán, irány oda!

Izland;vulkánkitörés;túrázás;

2025-09-11 06:00:00 CEST

Izlandra érkezésem után kitört egy vulkán - ez már triplán igaz, 2022 és 2024 után ugyanis idén nyáron is pont akkor kezdett láva ömleni a Reykjanes-félszigeten, mikor ott jártam. Milyen látni a feltörő lávát? Sokan életre szóló élményként beszélnek róla, de a veszélyes részéről már kevesebb szó esik. Izlandon földrengést, vulkánkitörést, gleccser áradást és az emberi makacsság (ostobaság?) határait is megtapasztaltuk.

Reng a föld a sátram alatt - erre riadtam fel hajnalban a reykjavíki kempingben, ahová egy nappal az előtt érkeztem, hogy kitört volna a Reykjanes-félszigeten található Fagradalsfjall vulkán. A fővárostól a vulkán több mint 50 km-re fekszik, ám a rengések olyan erősek voltak, hogy a kempingben többen kipattantak a sátrukból. Tenni mondjuk nem sokat tudtunk, csak tipródtunk, egyik lábunkról a másikra, senki nem tanította meg mi ilyenkor a protokoll. Idővel mindenki visszamászott pihenni. Nem voltunk veszélyben. Másnap reggel a konyhában ért minket a következő rengés, ösztönösen egy oszlopba kapaszkodtam. Később a mellettem reggeliző olasz párral arról beszélgettünk, milyen útvonalon mennek megnézni a friss vulkánkitörést.

A turisták többsége a félelem legkisebb jelét sem mutatva izgatottan tervezgettet, minden áron látni akarták a lávát, a természet elemi erejét. Hiába a figyelmeztetések, a tény, hogy a füst mérgező gázokat tartalmaz és a terep nem sétagalopp. Sokan még aznap nekivágtak a túrának, ebédre már a láva mellett voltak, mások a következő napokban mentek. Volt, aki a bokáját törte. Én kimaradtam a buliból, elég kalandnak tűnt, hogy 3 hét alatt egyedül stoppolom körbe Izlandot egy hátizsákkal és a sátrammal. Ez még 2022-ben történt, de a vulkánkitörések tovább folytatódtak, a következő, 2024-es látogatásomkor is volt benne részem, és néhány héttel ezelőtt is.

Halálos ostobaság

A vulkánkitörés oka a kőzetlemezek mozgása és a magas nyomás, aminek köszönhetően izzó magma, hamu és gázok törnek fel a Föld belsejéből. Többféle típusúak lehetnek, az idei, Sundhnúkur-kitörések, amik a Reykjanes-félszigeten zajlottak olyan repedéses kitörések voltak, amik lávafolyásokat hoznak létre. Grindavík várost evakuálni is kellett és egy időre a híres Blue Lagoon geotermikus gyógyfürdő is bezárt - emiatt júliusban rémüldöztek is a turisták a Facebook-csoportokban, hiszen ők vettek jegyet(!), hogy képzelik, hogy bezárják(?). Rémisztő volt látni, milyen sok embernek nem az ott élők biztonsága és a saját testi épsége az első, hanem a pénz, amit elköltött. Ezt az izlandi látogatásaim során nem egyszer tapasztaltam.

Tavaly többen majdnem belehaltak abba, hogy nem voltak hajlandók változtatni a terveiken és minden figyelmeztetés ellenére nekiindultak a világ egyik legszebb túrájának tartott, 55km-es Laugavegurnak, ahol az előrejelzések szerint egy hatalmas viharra és 100km/órás szélre számítottak - ami be is igazolódott. A hatóságoknak végül le kellett zárni a túraútvonalat, mert a figyelmeztetés nem volt elegendő ahhoz, hogy visszatartsa az embereket, akik úgy gondolták, tudnak 100 km/órás szélben meredek hegyeket mászni, és fontosabb a befektetett pénzük az életüknél. Volt, aki a gyerekeit is magával vitte, ez különösen felháborított.

Esküvő a láva mellett

Idén is találkoztam olyanokkal, akik nem érezték volna teljesnek az izlandi nyaralásukat vulkánkitörés nélkül. Sokan hajlandóak voltak 5-600 eurót (közel negyed millió forintot) is fizetni azért, hogy helikopterről lássák a láva folyását. Három évvel később én továbbra sem éreztem égető vágyat arra, hogy közelebb menjek a 700-1200 Celsius-fokos lávához. Ennek ellenére mégis láttam a kitörést. Érkezésem után a reptéri transzferbusz ugyanis pont a kitörés mellett haladt el és az időjárásnak köszönhetően tisztán kivehető volt a feltörő láva látványa. Tagadhatatlanul izgalmas, érdekes élmény volt, a sofőr még le is lassított a kedvünkért, mert mindenki azonnal az ablakra tapadt. Félelmetes volt belegondolni, mit tenne ez a narancssárga, folyékony tűz a testemmel, ha túl közel kerülnék hozzá.