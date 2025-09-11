Most Jemen fővárosát támadta Izrael

Jemen;Izrael;Szanaa;

2025-09-11 07:24:00 CEST

A húszi lázadók egészségügyi hatósága szerint a támadásban 35 ember vesztette életét és 131 megsebesült.

Izrael támadást hajtott végre szerdán a síita húszi lázadók kezén lévő jemeni főváros, Szanaa, valamint Dzsauf tartomány ellen – számolt be róla az izraeli hadsereg.

A közlés szerint katonai támaszpontokra, egy üzemanyagraktárra és az Irán támogatta lázadók „propagandarészlegének” központjára mértek csapást.

„Ez válasz volt a terrorista húszik támadásaira, amelyek során pilóta nélküli légi járműveket és föld-föld rakétákat lőttek ki Izrael területére”

– tette hozzá az izraeli hadsereg.

A húszik szócsöveként szolgáló al-Maszíra televízió arról számolt be, hogy a támadás a jemeni központi bank egyik irodáját is érte Dzsauf tartomány el-Hazm nevű körzetében. A húszik szóvivője, Jahja Szarí pedig közölte, hogy

Izrael kizárólag polgári célokat támadott, amelyek közt két jemeni lap szanaai szerkesztőségét is találat érte. Szarí szerint több újságíró és járókelő is van az áldozatok között.

Szemtanúk beszámolói alapján a húszik „védelmi minisztériumát” is eltalálták, valamint egyik rejtett parancsnoki központjukat is két hegy között.

A lázadók egészségügyi hatóságának legfrissebb összesítése szerint a támadásban 35 ember vesztette életét és 131 megsebesült.

Korábban 9 halottról és 118 sebesültről adtak hírt.