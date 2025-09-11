Egyre közelebb a katonaság a Szanaához

A jemeni katonaság hétfőn hat kerületet foglalt vissza a húszi felkelőktől a központi Ibb tartományban. Egyre közelebb jutnak Szanaához, a fővároshoz, ami jelenleg a húszik központjaként szolgál. A helyi fegyveresek, kiegészítve az Abed Rabbo Manszur Hadi elnök kormányához hű katonákkal, komoly harcok árán tettek szert a területekre, ebben nagy segítséget nyújtottak a külföldről érkező légicsapások és fegyverszállítmányok. A visszafoglalt területek határa így al-Qafr kerület lett, amit már mindössze 125 kilométer választ el a fővárostól.