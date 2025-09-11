Rasszista atrocitások érték a győri kézilabdázókat Mosonmagyaróváron

kézilabda;Mosonmagyaróvár;Győri Audi ETO KC;

2025-09-11 08:43:00 CEST

A mosonmagyaróvári klub a közösségi oldalán elnézést kért a nézőtérről érkező megengedhetetlen bekiabálások miatt, és leszögezte, elhatárolódik minden olyan megnyilvánulástól, amely ellentétes a fair play szellemiségével.

Rasszista atrocitások érték a bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC néhány játékosát a Mosonmagyaróvár otthonában tíz góllal megnyert mérkőzésen a női kézilabda NB I szerdai játéknapján.

A győri klub a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy

a mosonmagyaróvári szurkolótáborból a játékosokat rasszista és emberi méltóságukban mélyen sértő atrocitások érték.

A bejegyzés kiemeli, a klub határozottan elítél minden effajta megnyilvánulást, és arra kéri a csapatokat és szurkolótáboraikat, hogy tartsák be a sportszerű szurkolás írott és íratlan szabályait.

A Motherson Mosonmagyaróvári KC ugyancsak a közösségi oldalán tudatta,

„klubunk ezúton is elnézést kér a nézőtérről érkező megengedhetetlen bekiabálások miatt, és határozottan elhatárolódik minden olyan megnyilvánulástól, amely ellentétes a fair play szellemiségével”.

Egyúttal arra kérte a szurkolókat, hogy a Mosonmagyaróvári KC eredményességének érdekében a jövőben tartózkodjanak minden olyan viselkedéstől, amely tiszteletlen az ellenfél játékosaival vagy sportvezetőivel szemben.

A meccsen 37-27-es győri siker született.