Magyarország–Portugália 2-3, vezető gólt szerezni már tudunk, győzni még nem

futball;Magyarország;Portugália;VB-selejtező;

2025-09-09 22:42:00 CEST

Két csodálatos Varga-fejes, fájdalmas döntetlen után fájdalmas vereség.

Bár a magyar futballválogatott a 21. percben Varga Barnabás fejesével vezetést szerzett, a a vendég portugálok világsztár Cristiano Ronaldóval az élen fordítani tudtak kedd este a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtező mérkőzésen.

A magyar kezdőrúgás után a portugálok hatalmas fölényben kezdték a játékot, 15 perc után 73 százalék volt a javukra a labdabirtoklási arány. A 6. percben Fernandes maradt le Cancelo hosszú sarok felé ívelt labdájáról maradt le labdájáról, a 19. percben pedig Ronaldo lépett ki lesen a magyar védők közül, aztán jött Varga, aki a 21. percben egy szép támadás után – Szoboszlai hosszú passzal indította Nagyot, aki középre ívelt – gyönyörű bólintással fejelt Costa kapujába. A másik oldalon Tóth a 31. percben bravúrral védte Ronaldo, aztán Neves lövését, a portugálok egyenlítő gólját pedig a 36. percben Silva szerzete, aki egy les gyanúját keltő helyzetben kapta és vágta be a labdát a felső sarokba.

A portugálok végül az 58. percben egy 11-essel fordítottak, amelyet azért kaptak, mert egy jobbról érkező szöglet után a labdát Nego kezére lőtték. Ezt Ronaldo rúgta be, aztán jött Varga újra gyönyörűen fejjel középről, miután Nego elfutott a jobb oldalon, beívelte, Lukács pedig átengedte a magyar válogatott csatárának a gólszerzés lehetőségét. Ennek a 2-2-nek nem sokáig örülhettek a magyarok, a 86. percben saját kapujától ugyanis Szoboszlai rosszul passzolt Kerkez felé, aki elől Cancelo elhalászta a labdát, kényszerítőzött Silvával, aztán 18 méterről védhetetlenül rúgott Tóth kapujának a jobb sarkába.

A magyar válogatottnak ez volt a második meccse a világbajnoki selejtező-sorozat F csoportjának a második fordulójában,. Az elsőnek idegenben Írország ellen 2-2 lett a vége a 0-2-s magyar vezetés után.

A magyarok legközelebb október 11-én lépnek pályára, azokat az örményeket fogadják, akik ma 2-1-re legyőzték az íreket, és ezzel a kvartett második helyén állnak.

Magyarország– Portugália 2-3 (1-1)

Puskás Aréna, 61 473 néző. Játékvezető: Erik Lambrechts (belga)

Gólszerző: Varga (21., 84.), illetve Silva (36.), Ronaldo (58., 11-esből), Cancelo (86.)

Sárga lap: Varga (56.), illetve Palhinha (95.)

Magyarország

Tóth - Bolla (Gruber, 91.), Nego, Orbán, Szalai, Kerkez (Dárdai, 91.)- Szoboszlai, Styles (Vitális, 81.) - Tóth (Ötvös, 60.), Varga, Nagy Zs. (Lukács, 60.)

Portugália:

Costa – Neves, Cancelo, Dias, Mendes – Vitinha (A. Silva, 87.), Neves (Felix, 79.) – Neto (Palhinha, 79.), Fernandes (Trincao, 66.), Silva – Ronaldo (Ramos, 87.)