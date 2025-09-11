Ma egy kicsit vége lett az Orbán-kormány paksi álmainak, az Európai Unió Bírósága megsemmisítette a magyar állami támogatást jóváhagyó bizottsági döntést

bővítés;paksi atomerőmű;Európai Unió Bírósága;

2025-09-11 10:28:00 CEST

Mivel az állami támogatás két reaktor megépítéséről szól, az EUB döntése nyomán az orosz Roszatom bukhatja a megbízást.

Az Európai Unió Bírósága megsemmisíti a Magyarország által a Paks II atomerőműnek nyújtott támogatást jóváhagyó európai bizottsági határozatot.

A EUB Ausztria fellebbezése alapján eljárva hatályon kívül helyezi az Európai Unió Törvényszéke (ET) által ebben az ügyben hozott ítéletet, továbbá megsemmisíti az Európai Bizottság (EB) határozatát, amely jóváhagyta a Magyarország által a Paksi Atomerőmű telephelyén két új atomreaktor fejlesztéséhez nyújtott támogatást is.

Mivel az állami támogatás két reaktor megépítéséről szól, az EUB döntése nyomán az orosz kivitelező bukhatja a megbízást.

Az Európai Bizottság a 2017-ben határozatában egyébként még jóváhagyta azt a beruházási támogatást, amelyet Magyarország a Paksi Atomerőmű telephelyén két új atomreaktor fejlesztése céljából akart nyújtani az MVM Paks II állami tulajdonban lévő vállalkozásnak. Az osztrák állam az ET – a bíróság alsóbb fokú testülete – előtt megtámadta a határozatot. A ET 2022 novemberében elutasította a keresetet. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter akkor ezt nagy győzelemnek nevezte.

Az új reaktorok megépítésével közvetlen odaítélés útján a Nizhny Novgorod Engineering orosz vállalkozást bízták meg, összhangban a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló, Oroszország és Magyarország között létrejött egyezménnyel. Ugyanezen egyezményben Oroszország kötelezettséget vállalt arra, hogy az új reaktorok finanszírozása céljából állami kölcsönt nyújt Magyarországnak. Ausztria az Európai Unió Törvényszéke előtt megtámadta az EB jóváhagyó határozatát. Az ET a 2022. november 30-i ítéletében8elutasította a keresetet. Ausztria ezt követően fellebbezést nyújtott be az EUB a törvényszéki ítélet ellen.

Az EUB pedig most hatályon kívül helyezi a törvényszéki ítéletet, és megsemmisíti a az EB jóváhagyó határozatát. Különösen, az EUB úgy ítéli meg, hogy ellentétben azzal, amit a Törvényszék megállapított, az EB nem elégedhetett volna meg annak vizsgálatával, hogy a szóban forgó támogatás megfelel-e az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályozásnak, hanem azt is meg kellett volna vizsgálnia, hogy a két új atomreaktor megépítésére irányuló szerződés közvetlen odaítélése összhangban van-e az uniós közbeszerzési szabályozással. A két reaktor megépítése ugyanis szerves részét képezte a Magyarország által bejelentett azon támogatási intézkedésnek, amely a két új reaktornak a Paks II társaság részére történő térítésmentes rendelkezésre bocsátására irányult.

Az EUB hangsúlyozza: ha valamely infrastruktúra megépítésére vonatkozó szerződés odaítélése céljából nyílt közbeszerzési eljárást folytatnak le, hatással lehet többek között az ezen építéshez szükséges beruházás költségeire és ezen infrastruktúra tulajdonságaira.

Ezen kívül kifejtik, bár az EUB a jóváhagyó határozatában úgy ítélte meg, hogy az építési szerződés közvetlen odaítélése megfelelt a közbeszerzési szabályoknak, ám e határozat nincs kellően megindokolva. Az ugyanis, ha a EB csupán visszautal arra a kötelezettségszegési eljárásra, amelyet 2015-ben indított Magyarországgal szemben az építési szerződés közvetlen odaítélésével kapcsolatban, és amelyet annak megállapításával zárt le, hogy ez az odaítélés összhangban volt a közbeszerzési szabályokkal, az nem elegendő magyarázat, mivel nem teszi lehetővé az e következtetéshez vezető konkrét okok megértését.

Az ítélet azt jelenti, hogy az oroszokkal folytatott atomerőmű-beruházás ettől a pillanattól kezdve hivatalosan is megsérti az uniós jogot; minden további kapavágás illegális

– írja Facebook bejegyzésében Todai Bence, független országgyűlési képviselő. Szerinte Ausztria mint felperes teljes győzelme azt jelenti: az Európai Bizottságnak újra kell nyitnia a paksi dossziét, és ebben a körben már nemcsak az EUB ítéletét kell figyelembe vennie, hanem foglalkoznia kell a július végén benyújtott panaszával is, amiben tételesen bebizonyította, hogy a putyini Paks 2 projekt egyaránt sérti az uniós jogot és a 2017-es bizottsági engedélyben megfogalmazott feltételeket. „Most már bizonyos, hogy az oroszok nem építhetik fel itt az újabb atomerőművüket, és aki innentől kezdve akár csak egy forintot is kifizet a Paks 2-t építő orosz cégeknek, az nyilvánvalóan jogsértést követ el, és számolnia kell a büntetőjogi következményekkel” – írta a politikus. Hozzátette, a következő napokban benyújt a parlamentnek egy határozati javaslatot, amely kimondja „az Orbán-Putyin atompaktum” felmondását, valamint kezdeményezi az energetikai albizottság ülését, hogy áttekintsük a helyzetet a paksi bővítés lázálmából való ébredés után.