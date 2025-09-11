Bóka János: Ursula von der Leyen beszéde nem egyszerűen háborúpárti, hanem háborús beszéd volt

kormányinfó;

2025-09-11

Bóka János veszi át a szót azzal, hogy az őszi politikai szezon az EU intézményeiben is megkezdődött, az EP őszi ülésszakával. A miniszter kommentálta Ursula von der Leyen EB-elnök beszédét. – Azt tudjuk, hogy az EU állapota rossz és tovább romlik - közölte a tárcavezető, majd ismertette, arra vártak választ, hogy az eddigi „elhibázott politikát” megváltoztatják-e. A miniszter szerint Ursula von der Leyen beszéde „nem egyszerűen háborúpárti, hanem háborús beszéd” volt. Értékelése szerint az Európai Bizottság elnöke hadigazdaságot szorgalmaz, intézményi centralizáció és tagállami hatáskörök elvonása várható. A tagállamok szuverenitása illúzió szerintük - vélekedett.

Úgy folytatta, szerinte fokozódni fog a politikai nyomásgyakorlás és erősödni fog a „véleménycenzúra” is. Ezzel szemben az EU-ban nem lesz valódi migrációs fordulat, nem kerül sor a zöld átmenet érdemi felülvizsgálatára sem, mint ahogy nem várható "korrekció" Ukrajna támogatása ügyében sem. Ez az európai bizottsági politika minden erejében elhibázott - közölte, hozzátéve, ezzel az EU szerinte „béna kacsa” lesz, alárendelt szerepbe kerül a transzatlanti kapcsolatokban is, nem lesz képes Kínával és Indiával sem kiegyensúlyozott kapcsolatokat kiépíteni. Ennek a politikának az lesz az eredménye, hogy az EU a korábbiaknál is jobban bevonódik majd az orosz-ukrán konfliktusba. Veszélybe kerülnek majd az európai munkahelyek, a gazdasági növekedés pedig tartósan alacsony marad, eladósodás lesz - riogatott.

Magyarország Bóka János szerint számos olyan intézkedést hozott, amelyek tompítják ezeket az „elhibázott döntéseket”, de szerinte egyre nagyobb nyomásgyakorlás várható. – Az EU gyengébb, mint egy évvel ezelőtt és ha érdemi változás nincs, akkor a következő évértékelő beszéd idején még gyengébb lesz - közölte.