Ursula von der Leyen az Európai Parlament plenáris ülésén szeptember 10-én

Ursula von der Leyen: Európa harcban áll

Egy egységes és békében élő kontinensért, az értékeinkért és a demokráciáinkért – üzente évértékelő beszédében az Európai Bizottság elnöke.

Európa harcban áll, harcban egy egységes és békében élő kontinensért. Egy szabad és független Európáért, az értékeinkért és a demokráciáinkért. A szabadságunkért és azért a képességünkért, hogy magunk dönthessünk a sorsunkról – jelentette ki 2025-ös évértékelő beszédében Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén. Egyben arra szólította fel Európát, hogy harcoljon a helyéért egy olyan világban, melyet birodalmi háborúk és birodalmi ambíciók mozgatnak. Egy új Európának kell felemelkednie – üzente.

A bizottsági elnök megjegyezte, sokat gondolkodott azon, ilyen értékeléssel kezdje-e ezt az EU helyzetéről szóló beszédét, végül is az európaiak nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy ilyen módon beszéljünk, hiszen az EU egy békeprojekt.

Úgy folytatta, egységre van szükség a tagállamok között, az uniós intézmények között, az EP demokratikus erői között. Leszögezte, készen áll arra, hogy megerősítse a demokrácia-párti többséget, mert csak ez hozhat eredményeket az európaiak számára.

Beszédében reagált arra, hogy - mint megírtuk - szerda hajnalban orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe. „Európa teljes szolidaritásban áll Lengyelországgal” – hangsúlyozta, a történteket példa nélkülinek és felelőtlennek nevezve. Ezt követően a következő szankciós csomagról beszélt, kiemelve: „Putyin üzenete világos. És a mi válaszunknak is világosnak kell lennie”.

– Nagyobb nyomást kell gyakorolni Oroszországra, hogy tárgyalóasztalhoz üljön. Több szankcióra van szükségünk. Jelenleg a 19. csomagon dolgozunk partnereinkkel együttműködve – jelentette ki. Hozzátette, ez különösen az orosz fosszilis tüzelőanyagok kivezetésének felgyorsításáról szól. Kiemelte, ez Oroszország háborúja, így nem csak az európai állampolgároknak kell kifizetnie Ukrajna védelmét. Dolgoznak azon, hogy ezt a lefoglalt orosz vagyonból tudják megtenni.

– Ukrajnában megvan a találékonyság. Amire szüksége van, az a méretarány. És együtt biztosítani tudjuk ezt: hogy Ukrajna megőrizze lépéselőnyét, Európa pedig megerősítse a sajátját – mondta. Bejelentette azt is, Európa drónszövetségre lép Ukrajnával, ezért hatmilliárd eurót előre ütemeznek az ERA-hitelekből.

Kiemelte, a SAFE-eszközzel kapcsolatos program betelt, és most dolgoznak azon, hogy kedvezményeket biztosítsanak azoknak, akik támogatják Ukrajnát és terméket vásárolnak. Létrehoznak egy Keleti Szárny Őrséget a haderőmozgás figyelemmel követésére, Európa meg fogja védeni a területét.

Európa egy eszme, a szabadság és a közös erő eszméje - jelentette ki. Megjegyezte, hogy egy egységes, újraegyesített Európéra van szükség.

Az Európai Bizottság elnöke a gázai helyzetről is beszélt, kiemelve, ami a térségben történik, megrázta a világ lelkiismeretét. „Emberek halnak meg, miközben élelemért könyörögnek. Anyák tartják a karjaikban élettelen csecsemőjüket. Ezek a képek egyszerűen katasztrofálisak” – szögezte le. Majd közölte, „egy nagyon világos üzenettel szeretném kezdeni: az ember okozta éhínség soha nem lehet háborús fegyver. A gyermekek és az emberiség érdekében ennek véget kell vetni.”

Ursula von der Leyen beszéde előtt Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke köszöntötte az Európai Bizottság elnökét. Beszédében egyebek mellett kiemelteezekben a „példátlan pillanatokban” Európának „világosságra és elszántságra” van szüksége, a teremben ülő képviselők pedig nagyon kíváncsiak arra, hogyan tud Európa új és merész ötletekkel előállni. A polgárok tudni akarják, hogyan biztosítsuk egységes és koherens fellépésünket a békével és a biztonsággal kapcsolatos kihívásokkal szemben, legyen szó Ukrajnáról, a Közel-Keletről vagy a világ bármely más részéről.

