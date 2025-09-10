Ursula von der Leyen: Európa harcban áll

Európai Unió;Európai Bizottság;évértékelő;évértékelő beszéd;Ursula von der Leyen;

2025-09-10 09:51:00 CEST

Egy egységes és békében élő kontinensért, az értékeinkért és a demokráciáinkért – üzente évértékelő beszédében az Európai Bizottság elnöke.

Európa harcban áll, harcban egy egységes és békében élő kontinensért. Egy szabad és független Európáért, az értékeinkért és a demokráciáinkért. A szabadságunkért és azért a képességünkért, hogy magunk dönthessünk a sorsunkról – jelentette ki 2025-ös évértékelő beszédében Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén. Egyben arra szólította fel Európát, hogy harcoljon a helyéért egy olyan világban, melyet birodalmi háborúk és birodalmi ambíciók mozgatnak. Egy új Európának kell felemelkednie – üzente.

A bizottsági elnök megjegyezte, sokat gondolkodott azon, ilyen értékeléssel kezdje-e ezt az EU helyzetéről szóló beszédét, végül is az európaiak nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy ilyen módon beszéljünk, hiszen az EU egy békeprojekt.

Úgy folytatta, egységre van szükség a tagállamok között, az uniós intézmények között, az EP demokratikus erői között. Leszögezte, készen áll arra, hogy megerősítse a demokrácia-párti többséget, mert csak ez hozhat eredményeket az európaiak számára.

Beszédében reagált arra, hogy - mint megírtuk - szerda hajnalban orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe. „Európa teljes szolidaritásban áll Lengyelországgal” – hangsúlyozta, a történteket példa nélkülinek és felelőtlennek nevezve. Ezt követően a következő szankciós csomagról beszélt, kiemelve: „Putyin üzenete világos. És a mi válaszunknak is világosnak kell lennie”.

– Nagyobb nyomást kell gyakorolni Oroszországra, hogy tárgyalóasztalhoz üljön. Több szankcióra van szükségünk. Jelenleg a 19. csomagon dolgozunk partnereinkkel együttműködve – jelentette ki. Hozzátette, ez különösen az orosz fosszilis tüzelőanyagok kivezetésének felgyorsításáról szól. Kiemelte, ez Oroszország háborúja, így nem csak az európai állampolgároknak kell kifizetnie Ukrajna védelmét. Dolgoznak azon, hogy ezt a lefoglalt orosz vagyonból tudják megtenni.

– Ukrajnában megvan a találékonyság. Amire szüksége van, az a méretarány. És együtt biztosítani tudjuk ezt: hogy Ukrajna megőrizze lépéselőnyét, Európa pedig megerősítse a sajátját – mondta. Bejelentette azt is, Európa drónszövetségre lép Ukrajnával, ezért hatmilliárd eurót előre ütemeznek az ERA-hitelekből.

Kiemelte, a SAFE-eszközzel kapcsolatos program betelt, és most dolgoznak azon, hogy kedvezményeket biztosítsanak azoknak, akik támogatják Ukrajnát és terméket vásárolnak. Létrehoznak egy Keleti Szárny Őrséget a haderőmozgás figyelemmel követésére, Európa meg fogja védeni a területét.

Európa egy eszme, a szabadság és a közös erő eszméje - jelentette ki. Megjegyezte, hogy egy egységes, újraegyesített Európéra van szükség.

Az Európai Bizottság elnöke a gázai helyzetről is beszélt, kiemelve, ami a térségben történik, megrázta a világ lelkiismeretét. „Emberek halnak meg, miközben élelemért könyörögnek. Anyák tartják a karjaikban élettelen csecsemőjüket. Ezek a képek egyszerűen katasztrofálisak” – szögezte le. Majd közölte, „egy nagyon világos üzenettel szeretném kezdeni: az ember okozta éhínség soha nem lehet háborús fegyver. A gyermekek és az emberiség érdekében ennek véget kell vetni.”

Ursula von der Leyen beszéde előtt Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke köszöntötte az Európai Bizottság elnökét. Beszédében egyebek mellett kiemelte, ezekben a „példátlan pillanatokban” Európának „világosságra és elszántságra” van szüksége, a teremben ülő képviselők pedig nagyon kíváncsiak arra, hogyan tud Európa új és merész ötletekkel előállni. A polgárok tudni akarják, hogyan biztosítsuk egységes és koherens fellépésünket a békével és a biztonsággal kapcsolatos kihívásokkal szemben, legyen szó Ukrajnáról, a Közel-Keletről vagy a világ bármely más részéről.