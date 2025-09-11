Bóka János szerint az Európai Unió Bíróságának a döntésében semmi nincs, ami akadályozná a paksi ütemtervet

kormányinfó;

2025-09-11 10:48:00 CEST

Ezt a miniszter az RTL-nek az EUB paksi bővítésről szóló döntésével kapcsolatos felvetésére közölte. Bóka János szerint az EUB nem arról döntött, hogy a fejlesztés a közbeszerzési elvárásoknak nem felel meg, hanem azt jelentette ki: ezt a kérdést az Európai Bizottság korábban nem megfelelően vizsgálta meg. Kifejtette, hogy jelenleg az Európai Bizottság feladata, hogy az uniós jognak megfelelő új határozatot hozzon az állami támogatásról, ebben a folyamatban Magyarország részt vesz, és mindenben együttműködik a Bizottsággal.