Bóka János szerint az Európai Unió Bíróságának a döntésében semmi nincs, ami akadályozná a paksi ütemtervet

Ezt a miniszter az RTL-nek az EUB paksi bővítésről szóló döntésével kapcsolatos felvetésére közölte. Bóka János szerint az EUB nem arról döntött, hogy a fejlesztés a közbeszerzési elvárásoknak nem felel meg, hanem azt jelentette ki: ezt a kérdést az Európai Bizottság korábban nem megfelelően vizsgálta meg. Kifejtette, hogy jelenleg az Európai Bizottság feladata, hogy az uniós jognak megfelelő új határozatot hozzon az állami támogatásról, ebben a folyamatban Magyarország részt vesz, és mindenben együttműködik a Bizottsággal.Ma egy kicsit vége lett az Orbán-kormány paksi álmainak, az Európai Unió Bírósága megsemmisítette a magyar állami támogatást jóváhagyó bizottsági döntést