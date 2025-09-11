Csak egy politikai konfliktus

kormányinfó;

2025-09-11 10:54:00 CEST

Az MFor-Privátbankár kérdésére Bóka János azt közölte, a jogállamisági eljárás megindítása óta Magyarország folyamatos kapcsolatban az illetékes bizottságokkal, hogy megszűnjön a pénzek befagyasztása. A miniszter azt állította, hogy az Európai Bizottság kizárólag politikai okokból nem oldja fel az uniós források zárolását. Ezért szerinte egy politikai konfliktus van, amit politikai eszközökkel kell megoldani. A probléma szerinte nem abban van, hogy bizonyos feltételekhez kötik a pénzeket, hanem abban, hogy ezeket politikai célokra használják fel.

Magyarország az uniós forrásokhoz való hozzáférés valamennyi feltételét teljesítette, politikai okokból nem fér hozzá a pénzekhez - hangsúlyozta, majd ismertette, hogy a pénzek egy részéhez egyébként ettől függetlenül is hozzáfér.