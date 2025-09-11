Nagyon komoly viták vannak az EU-integrációról

kormányinfó;

2025-09-11 10:45:00 CEST

A kormánypárti Pesti Srácoknak Bóka János elmondta, „nagyon komoly vita van” az európai integrációról, vannak, akik Európai Egyesült Államokat szorgalmaznak, az Orbán-kormány ezzel szemben a nemzetek Európájában hisz, amely nem számolja fel a nemzetállamokat, hanem megerősíti őket az együttműködés révén. Az Orbán-kormány a nemzeti szuverenitásért dolgozik - állította, hozzátéve, az Európai Néppárt és Manfred Weber ezzel szemben a szuverenitás ellen van. Charles de Gaulle valószínűleg nemmel válaszolt volna a szuverenitás felszámolásának kérdésére - vélte.