Gulyás Gergely: „Tisza-adó” = Bokros-csomag

kormányinfó;

2025-09-11 11:14:00 CEST

A kormánypárti Hír TV arról magyaráz, hogy a Tisza Párt együttműködik a Donald Tusk vezette lengyel kormánypárttal, mire Gulyás Gergely elmondta, hogy a hivatalban lévő varsói kabinet politikusai hosszú ideje mindent megtesznek azért, hogy Magyarországon ne nemzeti-konzervatív kormány legyen. Szerinte a Donald Tusk-féle lengyel kormány a miniszter semmibe veszi a jogállamot.

Az állítólagos „Tisza-adóról” a miniszter elmondta, a Bokros-csomag idején is jelentős megszorítások voltak, szerinte a Tisza Párt elképzelései ebbe az irányba mutatnak.

Gulyás Gergely szerint „nyílt és brutális hazugság”, hogy Ruszin-Szendi Romulusz nem lökdöste a Mandiner munkatársát. Videófelvétel van arról, hogy lökdöste – a szerk.)