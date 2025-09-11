Gulyás Gergely szerint bármelyik országgyűlési képviselő elfogadhat magánrepülőgépes után sportági szakszövetségtől

kormányinfó;

2025-09-11 12:23:00 CEST

A kormányinfóra végére száműzött Telexnek Vitályos Eszter jelezte, hogy három kérdésre van lehetősége. A portál újságírója szintén Orbán Viktor meccsnézéséről és utazásáról kérdez, konkrétan arról, hogy tud-e a miniszter más országot mondani, ahol az állam- vagy kormányfő már a vb-selejtezőkre is így utazik. A miniszter ismét azt hangsúlyozza, hogy bármely országgyűlési képviselő elfogadhat ilyen szolgáltatást.

Arra a felvetésre, hogy miért nem tud emberhez méltó fizetést biztosítani a kormány a Magyar Nemzeti Múzeum dolgozóinak, miközben a miniszterelnök magángéppel utazik meccsekre, a miniszter demagógiáról beszélt, s azt állította, hogy egy forint fizetésemelésre sem lenne elég az, ha nem így utazna a kormányfő.

A Telex felveti, hogy miért nem volt nemzeti konzultáció arról, hogy az egykulcsos adórendszer bevezetésével párhuzamosan világszinten is brutális áfát vezettek be, majd a miniszter kitérő válaszát követően Vitályos Eszter belefojtja a szót a lap újságírójába, de megígéri, hogy legközelebb majd a Telex kezdheti a kérdéseket.