IDEA: 9 százalékkal vezet a Tisza Párt a biztos szavazó pártválasztók között

Fidesz;pártpreferenciák;Idea Intézet;Tisza Párt;

2025-09-11 11:44:00 CEST

Egy szeptember elején tartott választáson majdnem a felük Magyar Péter pártjára szavazott volna.

Ha szeptember legelején országgyűlési választásokra került volna sor, a felnőtt népesség több mint egyharmada a Tisza Pártot támogatta volna, miközben a kormánypártokra bő egynegyedük voksolt volna – derült ki az IDEA Intézet augusztus 31-e és szeptember 6-a között végzett felméréséből. Az eredmények alapján nyár végén a Tisza Pártnak mintegy félmillióval volt több szavazója, mint a Fidesz-KDNP-nek.

A kutatás szerint a magyar felnőtt népesség 35 százaléka gondolja úgy, hogy a Tisza Pártra adta volna a listás szavazatát, míg a Fidesz-KDNP-t 29 százalékuk támogatta volna. A kisebb pártok támogatottsága augusztusról szeptemberre legfeljebb csak hibahatáron belüli változásokat mutat: a DK tábora (4 százalék) 1 százalékkal nőtt, a Mi Hazánké (3 százalék) nem változott, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MMKP) támogatottsága (2 százalék) pedig 1 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest.

A felmérés alapján

nyár legvégén, a szavazási részvételüket biztosnak érző és támogatott pártot is választani tudó felnőttek körében 9 százalékpont volt a Tisza előnye a kormánypártok előtt.

egy szeptember elején lebonyolított választáson a biztos szavazó, pártot választani tudók majdnem fele a Tisza Pártra szavazott volna (48 százalék), miközben a Fidesz-KDNP listájára csak 39 százalékuk.

a biztos szavazókra vonatkozó eredmények egyúttal azt is mutatják, hogy egy szeptember elején megtartott országgyűlési választás után nagy valószínűséggel hárompárti parlament alakulhatott volna: a Tisza Párton és Fidesz-KDNP-n kívül csak a DK érte volna el a parlamenti frakció alapításához minimálisan szükséges 5 százalékos parlamenti küszöbértéket.

Szeptember elején a népesség negyedét (25 százalék) tettek ki azok a felnőttek, akik egyáltalán nem akarnak részt venni a választásokon, vagy csak nem döntöttek még erről, illetve csak arról gondolkodnak még, hogy melyik pártot támogassák szavazatukkal, vagy egyszerűen csak nem akarják elárulni ezeket a döntéseiket. Arányuk 2 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest.