A médiahatóság eljárást indított a Partizán ellen az Aranyosi Péterrel készült interjú miatt

eljárás;Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság;Aranyosi Péter;Partizán;

2025-09-11 19:35:00 CEST

Úgy tűnik, nem volt elég a Karinthy-gyűrű elvétele és a humorista bocsánatkérése, mint ahogy az sem, hogy Gulyás Márton azóta élő műsorban és írásban is bocsánatot kért, amiért elmulasztott műsorvezetőként közbeszólni.

Eljárást indított a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvánnyal szemben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a május 19-i, Aranyosi Péterrel készült interjú miatt - derül ki a hatósági közleményből.

A vizsgálat azt hivatott tisztázni, hogy az „Aranyosi Péter a Halálcsillagról, tankokról és a Fideszről” címmel megjelent interjú megsértette-e a közösségekkel szembeni kirekesztés tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezést.

Mint ismert, Aranyosi Péter 2017-ben elnyert Karinthy-gyűrűjét „gyűlöletkeltésre és az előítéletek erősítésére alkalmas” megnyilvánulásokra hivatkozva elvette az MTVA, miután a humorista cigányokra utalva „dakotákról” beszélt, illetve arra utalt, hogy tetvesek. Gulyás Márton, a Partizán főszerkesztője azóta nyilvánosan, élő műsorban és írásban is bocsánatot kért, amiért műsorvezetőként nem szólt közbe a gondolatmenet kifejtésekor. A humorista szintén bocsánatot kért.

Mindemellett a feltehetően poénnak szánt, de rasszista hangvételű nyilatkozat után Aranyosi Péterre teljes rössel rászállt a Fidesz-közeli sajtó is, ami egyébként aligha lehet teljesen független attól, hogy a kvázi Fábry Sándor által felfedezett humorista (pályája elején Aranyosi az ő asszisztense volt, s a Karinthy-gyűrű 2017. évi átadásakor is az ismert kormányközeli humorista mondott méltató beszédet neki) előszeretettel ad elő kormánykritikus vicceket a színpadon.