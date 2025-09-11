Egyik tagja szerint magánemberek adományaiból működik az EU legdrágább politikai hirdetéseit futtató fideszes Nemzeti Ellenállási Mozgalom

közpénz;propaganda;

2025-09-11 19:09:00 CEST

Magánemberek adományaiból, közvetlen állami támogatás nélkül folytatja Magyar Pétert lejárató kampányait a Nemzeti Ellenállás Mozgalom – közölte a szervezet tagja a Hír TV Komment című műsorában.

Szűcs Gábor lapunk munkatársának kérdésére elmondta, nincs tudomása arról, hogy közvetlenül kapnának adófizetői pénzekből, ugyanakkor – mint fogalmazott – „az adományokat természetes személyek nyújtják, akik jövedelmük után adóznak”. Hozzátette, nem ő irányítja a céget, így nem lát rá a könyvelésre, de az őt tájékoztató személyek – például Apáti Bence ügyvezető igazgató – szavában megbízik, és állításuk szerint minden kampány adományokból valósult meg.

A kijelentés azért figyelemre méltó, mert mint arról korábban beszámoltunk, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom idén nyáron a YouTube-on több pénzt fordított politikai hirdetésekre, mint bárki más az Európai Unióban.

A szervezet 175 millió forintos költéssel vezeti a magyarországi politikai hirdetők listáját, videói pedig rendszeresen a Tisza Pártot bírálják, gyakran mesterséges intelligenciával készített képi elemek felhasználásával.