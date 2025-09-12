Egy aktuális kérdés

Lengyelország;NATO;Márki-Zay Péter;

2025-09-12 06:00:00 CEST

Nos, akkor most lehet szépen megkérdezni a NER apraját, nagyját, hogy ha a NATO harcba hív, akkor megyünk-e? Persze, tudom, Lengyelország az orosz dróntámadások miatt egyelőre csak a NATO négyes cikkely élesítését kérte a szövetségtől, ami a konkrét hadiállapot előtti, konzultációs stádium. Viszont anno a Fidesz 2022-ben meg azzal az ormótlan hazugsággal tarolta le az országot, hogy Márki-Zay Péter háborúba vinné Magyarországot.

Úgy, hogy pontosan tudták: a NATO egy védelmi szövetség, Ukrajna nem NATO-tag, ergo Magyarországra mint szövetségesre nem vonatkozik hadi kötelezettséget rovó ötös cikkely, az orosz támadó műveletek pedig félezer kilométerre zajlottak a NATO-határtól. A kérdés akkor értelmetlen volt, Márki-Zay Péter hullafáradt, a Fidesz meg gátlástalan. A végeredmény ismert.

Mára változott a helyzet, a 2022 tavaszán értelmetlen kérdés mára nagyon is aktuálissá vált. Putyin időközben Trump látványos impotenciáján felbátorodott és drónokat lövetett ki Lengyelországra Beloruszból. Csak emlékeztetőül: a balti légtér védelmét decemberig a magyar légierő látja el. Ha az egyik drón elbitangolt volna kicsit Litvánia felé – előfordul – akkor magyar Gripennek kellett volna kilőnie.

Nos, akkor nemzetes digitális szabadságharcos urak: mi lesz, ha legközelebb egy enyhén bevodkázott orosz katonai raktáros rajta felejti a robbanótöltetet a NATO-háztűznézőbe induló drónon? Vagy a most átlődözött csalidrónok közül az egyik mondjuk ne adj isten egy óvodára pottyan? Akkor várhatóan aktiválják az ötös cikkelyt, ami után Magyarország vagy hadba vonul Oroszországgal szemben vagy kivonul a NATO-ból. Olyan opció, amit a fideszhívőknek hazudnak, hogy „csak a béke”, olyan nincs. A „béke” ukrán kapitulációt jelent, a Lendvai utcai Fidesz-székházban pedig már vasalhatják is a fehér zászlót, amit Orbán Balázs lobogtathat Csapnál az orosz tankok előtt.