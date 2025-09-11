Orbán Viktor: Mi nem akarjuk az ukránokat a semmibe kilökni, mi nem vagyunk ukránellenesek

Egy, az Európai Unió és Oroszország közötti biztonsági megállapodás megkötését sürgette a miniszterelnök csütörtöki Facebook-bejegyzésében.
Orbán Viktor azt írta, az Egyesült Államoknak ma egyetlen feladata van: kér egy kávét, miközben a főnök meghallgatja az európai beosztottakat. Úgy vélte, Európa kiszolgáltatottsága addig nem szüntethető meg, amíg tart a háború, mivel az Európai Unió a konfliktus idején „béna kacsa”. Hozzátette, ez a helyzet a vámtárgyalásokon is megmutatkozott.Szijjártó Péter leszögezte, nem lehet kizárni, hogy Ukrajnával van még lejjebb isGyenge jogi lábakon áll a kereset, amelyet az Orbán-kormány adott be Ukrajna támogatása ellen az EU Bíróságán
„Az Európai Uniónak meg kell állapodnia Oroszországgal, hogy Ukrajna nem lesz tagja sem a NATO-nak, sem az Európai Uniónak” – fogalmazott a kormányfő, aki szerint Ukrajna és az Európai Unió között egy stratégiai megállapodásnak is létre kellene jönnie. Jelezte, Magyarország ezt támogatni tudná.
„Mi nem akarjuk az ukránokat a semmibe kilökni, mi nem vagyunk ukránellenesek. Mi jövőt és távlatot akarunk Ukrajnának, mert egy összeomló Ukrajna a mi keleti szomszédságunkban óriási veszély. Tehát a magaslesről az látszik, hogy a háború folytatása egy vesztes európai stratégia!” – írta Orbán Viktor bejegyzése végén.