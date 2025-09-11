Európai Unió;Oroszország;Ukrajna;Orbán Viktor;

Illusztráció: Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij Kijevben 2024. július 2-án

Orbán Viktor: Mi nem akarjuk az ukránokat a semmibe kilökni, mi nem vagyunk ukránellenesek

Állítja, Magyarország nem ellenezné, ha az Európai Unió és Ukrajna egy stratégiai megállapodást kötne. 

Egy, az Európai Unió és Oroszország közötti biztonsági megállapodás megkötését sürgette a miniszterelnök csütörtöki Facebook-bejegyzésében.

Orbán Viktor azt írta, az Egyesült Államoknak ma egyetlen feladata van: kér egy kávét, miközben a főnök meghallgatja az európai beosztottakat. Úgy vélte, Európa kiszolgáltatottsága addig nem szüntethető meg, amíg tart a háború, mivel az Európai Unió a konfliktus idején „béna kacsa”. Hozzátette, ez a helyzet a vámtárgyalásokon is megmutatkozott.

„Az Európai Uniónak meg kell állapodnia Oroszországgal, hogy Ukrajna nem lesz tagja sem a NATO-nak, sem az Európai Uniónak” – fogalmazott a kormányfő, aki szerint Ukrajna és az Európai Unió között egy stratégiai megállapodásnak is létre kellene jönnie. Jelezte, Magyarország ezt támogatni tudná. 

„Mi nem akarjuk az ukránokat a semmibe kilökni, mi nem vagyunk ukránellenesek. Mi jövőt és távlatot akarunk Ukrajnának, mert egy összeomló Ukrajna a mi keleti szomszédságunkban óriási veszély. Tehát a magaslesről az látszik, hogy a háború folytatása egy vesztes európai stratégia!” – írta Orbán Viktor bejegyzése végén.

Szerinte a történtek tanulsága többek közt az, hogy nem lehet jóhiszeműen vitázni bizonyos kérdésekről. 