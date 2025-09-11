Tarr Zoltán: Hiba volt, hogy nem néztük meg az etyeki fórumról készített felvételt

Tarr Zoltán;Tisza Párt;

Szerinte a történtek tanulsága többek közt az, hogy nem lehet jóhiszeműen vitázni bizonyos kérdésekről.

Megtanultuk, még jobban kell figyelnünk (az etyeki fórum után) – jelentette ki a Tisza Párt alelnöke a hvg.hu-nak adott interjújában.

Tarr Zoltán azt követően került a Fidesz célkereszjébe, hogy pártja a településen tartott rendezvényen a többi között arról beszélt: nem mondhat el semmit, különben megbuknak, illetve a választás után sok olyan intézkedést is meg lehet tenni, amelyekről most még nem árulhat el semmit. Bár nem egyértelmű, hogy ezt kifejezetten az adótervekre értette-e, a kormánypárt mindenesetre így értelmezte a kijelentést, és kampányt indított az úgynevezett „Tisza-adó” ellen. A következő nemzeti konzultáció témája is ez lesz.

Az ellenzéki politikus szerint az Etyeken történtek kormányzati magyarázata szervesen illeszkedik abba az egész pályás letámadásba, amelynek célja az emberek ellehetetlenítése és a véleményüket vállalók hiteltelenítése. A nyár folyamán azonban a Fidesz–KDNP létrehozott egy olyan rendszert, amely teljes erővel a megszólalások elfojtására koncentrál, és erre építve hazug narratívát alakított ki. Tarr Zoltán arra is utalt, hogy Orbán Viktor is követett már el hasonló hibát, amikor saját közegében nyíltabban beszélt, ami zavart okozott. „Nekünk nincs saját médiánk, amellyel ezt ellensúlyozni tudnánk, viszont van miről beszélnünk, és van üzenetünk, például az adócsökkentési terveink. Ha nem is hangosabb, de érthetőbb” – fogalmazott.

Az interjúban arról is beszélt, hogy a leendő jelöltek kommunikációs felkészítésen vesznek részt, ahol arra készítik fel őket, hogyan kezeljék azokat a helyzeteket, amelyekkel az Európai Parlamentben gyakran találkoznak. Ilyen lehet, ha propagandisták hirtelen előugranak egy oszlop mögül, vagy valakit közvetlenül a mosdóból kilépve szólítanak meg. Emellett hangsúlyozta, hogy a jelölteknek szakmai kérdésekben is világos és következetes üzeneteket kell közvetíteniük. Jelenleg ezeknek a szakmai elképzeléseknek a kidolgozása zajlik, és Tarr Zoltán szerint a folyamat kedvezően halad. „Etyeken közélet-magyarázóként viselkedtem, a tapasztalatainkról beszéltem. Sokan azt gondolják, hogy lehet jóhiszeműen vitázni bizonyos kérdésekről – hát nem. Én is megengedtem magamnak néhány gondolatfutamot, ami nem volt helyes. Belső hiba is volt, hogy nem néztük meg a felvételt, mielőtt kikerült az internetre. Fel is használták, hiszen a Fideszben mindig a hibákat keresik” – mondta.