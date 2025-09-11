Megerősítette a Szuverenitásvédelmi Hivatal, valóban megkeresték a Tisza Pártot telefonos applikációjuk miatt

Szuverenitásvédelmi Hivatal;Tisza Párt;

2025-09-11 17:35:00 CEST

A Fidesz érdekében eljáró szervezet azt is deklarálta, kit tekintenek valódi újságírónak.

Megerősítette a Szuverenitásvédelmi Hivatal, hogy valóban megkeresték a Tisza Pártot telefonos applikációjuk miatt.

Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter csütörtökön közzétette azt a levelet, amelyet a szervezet vezetőjétől, Lánczi Tamástól kapott a Tisza Világ applikációval összefüggésben. Ebben Radnai Márk alelnök szavaira hivatkoztak, aki egy nyilatkozatában pár nappal ezelőtt úgy fogalmazott: amennyiben az alkalmazás még nem lenne letölthető, néhány órán belül az lesz, mert Amerikában folyamatosan dolgoznak rajta. „A nyilatkozat alapján felmerülhet annak gyanúja, hogy magyar felhasználók adataihoz külföldön hozzáférhetnek, illetve hogy a fejlesztés nem Magyarországon zajlott, és nem hazai forrásokból valósult meg” – írta a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője, aki levelében kérdéseket tett fel ezzel kapcsolatban a Tisza Párt elnökének.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal reakciójában azt írta, hogy az általuk „külföldről finanszírozott médiának” nevezett sajtóorgánumok Magyar Péter védelmére keltek. Hangsúlyozták, hogy kérdéseiket a párt hivatalos e-mail-címére és postai úton is elküldték. Hozzátették: törvényi kötelezettségük alapján a Tisza Párt működését – más pártokhoz hasonlóan – folyamatosan figyelemmel kísérik. A megkeresést indoklásuk szerint Radnai Márk kijelentése váltotta ki, miszerint „Amerikában folyamatosan dolgoznak rajta”.

„Egy valódi újságíró a Tisza Párthoz fordulna azzal a kérdéssel, hogy áll-e külföldi pénz és külföldi szereplő az alkalmazás fejlesztése mögött. Bónuszkérdés: mennyire vehető komolyan egy olyan párt, amely egy egri lángosozóba van bejelentve?” – áll a hivatal bejegyzésében.

„Hogy engedhet meg magának ilyen stílust egy hivatal? Még akkor is felmerül ez a kérdés, ha mindenki tudja, hogy még 7 hónapig működik, és soha semmit nem tett a magyar szuverenitás védelméért” – írta válaszában Magyar Péter. Szerinte „ha egy bohóc bemegy egy hivatalba, nem lesz hivatalvezető, csak a hivatal lesz cirkusz.”