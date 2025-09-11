Ruszin-Szendi Romulusz: Aki démonizál másokat pusztán a gondolataikért, az nem a békét szolgálja

Orbán Viktor;Donald Trump;gyűlöletkeltés;Ruszin-Szendi Romulusz;Tisza Párt;

2025-09-11 16:19:00 CEST

Közölte, bár Orbán Viktor csodálattal tekint Trumpra, fő üzenetét nem fogadja meg.

Egyetért a Tisza Párt rendvédelmi szakpolitikusa az Egyesült Államok elnökével abban a tekintetben, hogy nem a békét szolgálja az, aki másokat pusztán gondolataik miatt démonizál.

Ruszin-Szendi Romulusz azt követően osztotta meg gondolatait, hogy gyilkosság áldozata lett az ismert amerikai konzervatív aktivista, influenszer Charlie Kirk, akit szerdán Orem városában, az Utah Valley Egyetem kampuszán lőttek nyakon. A férfi 31 évesen veszítette életét.

A Magyar Honvédség korábbi parancsnoka párhuzamot vont a magyarországi helyzettel. Úgy fogalmazott, Orbán Viktor régóta barátja Donald Trumpnak, akire tátott szájjal tekint, ugyanakkor a fő üzenet szerinte nem jut el hozzá. Állítása szerint az elnök szavai világosak: nem démonizáljuk a másként gondolkodókat, nem szítunk feszültséget, mert abból csak pusztulás fakad.

Bírálta, hogy ezzel szemben a miniszterelnök „eltakarítandó poloskákról” beszél, míg környezetének szereplői rendszeresen címkéznek, listáznak, ellenséget keresnek, és naponta bélyegeznek meg másokat. Ruszin-Szendi Romulusz szerint Kötcsén ismét nyílt fenyegetés hangzott el azok ellen, akik nem ismétlik meg a kormányfő szavait.

Az ellenzéki politikus úgy véli, ez már nem politika, hanem gyűlöletgyártás, amely mérgezi a közösséget, rombolja a társadalmat, és elzárja az utat a békés viták elől. „Szavakból golyót öntenek, és ezzel mérgezik a társadalmat. A vezető, aki nem példát mutat, hanem ellenségképeket gyárt, végső soron saját népét hergeli egymás ellen.” Hozzátette, mindezzel ellentétes a Tisza Párt gondolkodása, amely szerint lehet vitázni, akár élesen is ütköztetni érveket, de soha nem szabad démonizálni a másképp gondolkodókat. „A gondolatunk itt ér össze, és teljesen egyezik Trump elnökkel: aki démonizál másokat pusztán a gondolataikért, az nem a békét szolgálja. Ahogy tisztul a kép, úgy látszik egyre világosabban: Magyarországon a béke zászlaját a Tisza viszi” – fogalmazott.