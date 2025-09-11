Megtalálták a fegyvert, amivel megölték Charlie Kirket, de az elkövető még mindig szökésben van

gyilkosság;erőszak;Egyesült Államok;Charlie Kirk;

2025-09-11 18:09:00 CEST

Egyes biztonsági kamerák jó minőségben rögzítették a feltételezett elkövetőt.

Megtalálták a hatóságok azt a nagy erejű, tolózáras golyós puskát, amellyel a gyanú szerint megölték az ismert amerikai influenszert – írja a Reuters.

Mint korábban beszámoltunk róla, Charlie Kirk közéleti aktivista szerdán Orem városában, az Utah Valley Egyetem kampuszán vált gyilkosság áldozatává, amikor éppen előadást tartott. A lövés a nyakán érte a 31 éves férfit. A támadó a program kezdete előtt érkezett, felment egy közeli tetőre, és onnan adott le lövést. A hatóságok a fegyver közelében talált tenyér- és lábnyomokat vizsgálják.

A feltételezett elkövetőt egyelőre nem azonosították. Annyit tudni róla, hogy feltehetően főiskolás korú, és nem keltett feltűnést, amikor megjelent a kampuszon. Bár jó minőségű felvételek készültek róla, ezeket nem hozták nyilvánosságra. Két embert előállítottak az ügyben, de később szabadon engedték őket.

Spencer Cox, Utah kormányzója hangsúlyozta, hogy Kirk rendezvényei az amerikai politikai vita alkotmányos hagyományát folytatták, ezért eszméi miatti meggyilkolása magát az alkotmányos alapot érte támadás. Donald Trump bejelentette, hogy posztumusz a Szabadság Elnöki Érmet adományozza Kirknek.

Charlie Kirk tinédzserként kapcsolódott be a jobboldali politikába, és egy évtized alatt a legmagasabb kormányzati és médiakörökhöz épített ki kapcsolatokat. J. D. Vance szerint a kormányzati sikerek egy része közvetlenül az ő szervezőkészségének volt köszönhető.

A gyilkosság az Egyesült Államokban tapasztalható, évtizedek óta nem látott politikai erőszakhullám része. A Reuters adatai szerint 2021. január 6. óta több mint háromszáz hasonló esetet dokumentáltak. Trump ellen is kétszer követtek el merényletkísérletet 2024-ben.

Az Egyesült Államok volt elnöke az Ovális Irodából közvetített videóban ígéretet tett arra, hogy felelősségre vonják nemcsak Kirk gyilkosát, hanem mindenkit, aki hozzájárult az erőszakhoz, beleértve azokat a szervezeteket is, amelyek finanszírozzák az ilyen cselekményeket. Bár Trump rendszeresen támadja politikai ellenfeleit, most a gyűlöletkeltő retorika veszélyeire figyelmeztetett, ugyanakkor a jelenséget elsősorban a baloldal felelősségének tulajdonította. Úgy fogalmazott: évek óta hasonlítják a hazafias amerikaiakat, köztük Kirket, nácikhoz és bűnözőkhöz, és ez a retorika közvetlenül hozzájárul a mostani terrorcselekményekhez.