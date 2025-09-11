„Ne tegezzen, nem őriztünk együtt disznót!” - Egymással szópárbajozik Magyar Péter és Lánczi Tamás

Lánczi Tamás;Magyar Péter;Szuverenitásvédelmi Hivatal;Tisza Párt;

2025-09-11 19:27:00 CEST

Van itt minden, mint a búcsúban: elvtársozás, lángosozás, meg rengeteg személyeskedés.

Éles hangvételű Facebook-vita alakult ki a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője és a Tisza Párt elnöke között.

Az ügy előzménye, hogy az ellenzéki párt megkeresést kapott a Szuverenitásvédelmi Hivataltól, amelyre Magyar Péter is válaszolt, később azonban az állami hivatal is reagált.

A Tisza Párt elnöke azonban nem hagyta ennyiben a dolgot. „Köszönjük szépen a SzuveNERitásvédelmi Hivatal főbohócának az ingyen reklámot! Reggel óta majd 20 ezer új feliratkozója lett a Tisza Világ applikációnak” – fogalmazott egy csütörtök délutáni bejegyzésében.

„Kedves Lánczi Elvtárs, mivel még válaszadási határidőt is elfelejtettél beleírni a fércművedbe, két lehetőség van: vagy összeszeditek magatokat, és a tartótisztjeiddel együtt megpróbáltok összeütni egy értelmes irományt, vagy 2026. április 12. után kapsz választ, a »Hivatal« megszüntetéséről szóló döntéssel együtt”

– fogalmazott. Egyben azt tanácsolta a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökének, hogy inkább kutakodjon orosz hekkerek után a Külügyminisztériumban vagy a hatvanpusztai pánikszobában. „Mindenkinek javaslom, hogy amíg Lánczi Tamás megkapja Orbán Viktortól vagy a Kremlből az utasítást, töltsétek le a Tisza Világ applikációt! Ui.: Vigyázz, Tomi, mielőtt a Facebookon válaszolsz, jusson eszedbe, hogy az is amerikai” – zárta posztját Magyar Péter egy sírva nevetős szmájlival.

„Ne tegezzen, nem őriztünk együtt disznót!” – üzente meg Magyar Péternek válaszul Lánczi Tamás, jelezve, hogy az ellenzéki párt elnöke inkább a kérdésekre válaszoljon. „Egyébként meg egy sajtos-tejfölös lángost kérek, fokhagyma mehet rá!” – fogalmazott gunyorosan, utalva arra, hogy a Tisza Párt székhelye egy olyan épületbe van bejegyezve, ahol egy lángosozó működik.

„Szerintem már megkaptad a lángost… tudjuk, hogy soha semmilyen valódi munkát nem végeztél. Jövőre ezt is kipróbálhatod…” - válaszolt a kommentmezőben Magyar Péter.